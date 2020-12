Gulyás Dénes testvérekre talált Pécsen

Jövőre lesz ötven éve a pályán Gulyás Dénes, a világhírű operaénekes. A Pécsi Nemzeti Színház operatagozat-vezetőjének megbízatása újabb öt évvel kibővül, így nagyobb kötődése lesz Pécshez, mint valaha bármely más teátrumhoz, beleértve a Magyar Állami Operaházat is. A közeljövőről, az újabb pécsi tervekről és lehetőségekről kérdeztük a művészt.

Gulyás Dénes blogot vezet az itteni és a korábbi munkáiról, amit hamarosan könyv formájában is megjelentet. Érdemes innen egy gondolatot kiemelni: „Téved, aki azt hiszi, hogy Pécs városa, a Pécsi Nemzeti Színház egésze iránt, a művészekkel és tárakkal együtt bármi mást, mint szeretetet, tiszteletet, nagyrabecsülést, alázatot és vágyakozást érzek. Nyugodtan írhatok szerelmet is. Mindezt 50 pályán töltött év után jelentem ki. Dél-Amerikától, Japánig, Amerikától, Közel-Keletig, és Európáig színházak és koncerttermek voltak munkaadóim. Otthonaim soha. Kedves kollégák százai pedig munkatársaim. Testvéreim soha. Pécs az a város, a PNSZ az a színház, ahol otthonra és testvérekre találtam.”

A PNSZ operatagozatának vezetője a leköszönő vezérkarból egyedüliként viszi tovább a szakterületét. Arról kérdeztük a szakembert, mi az, amivel elégedett az operajátékban, és min fog változtatni az új felállásban.

– Meggyőződésem, hogy a továbbiakban is be kell mutatni a közönség által jól ismert és kedvelt műveket. Ilyenek voltak a Szerelmi bájital, a Parasztbecsület, a Don Giovanni. De azokat is, amikről sokkal kevesebbet tudnak, viszont figyelemre méltó kortárs darabok. Terveim szerint ilyen lesz tavasszal a Mátyás király vándorúton meseopera, melyet Tallér Zsófi alkotott meg. Ez azonban sokban függ a járványhelyzet alakulásától.

Megtudtuk azt is, a következő ismert mű a Bohémélet lesz, döntően saját énekesekkel. Emellett nagy a járvány miatti elmaradás a Carmen előadásból, ebből a nagyszabású látványos darabból legalább kilenc előadást terveznek az évad hátralévő időszakában. Az ötéves tervben pedig ott található Mozarttól a Varázsfuvola és a Figaro házassága, valamint Verdi Othellója is. Továbbá álomszinten a Rózsalovag, rengeteg szereplővel és nagy zenekarral. A fiataloknak Don Pasquale és a Sevillai borbély jelenthet extra kínálatot, továbbá Vajda János operáinak a bemutatása is vágyai közé tartoznak (pl. Karnyóné, Don Cristobal, Don Perlimplin).

Reméli, hogy a járványhelyzet alakulása és a színház anyagi helyzete lehetővé teszik a tervek megvalósítását. Sok múlik azon is, hogy sikerül-e javítani a Pécsi Operáért Alapítvány finanszírozásán, amely hat év alatt 13 produkcióból nyolcvan előadást összehozott, de az utóbbi három évben szünetelt, szponzorok és pénz hiányában. Ebben a keretben egyébként opera-keresztmetszeteket láthattunk, többek között a Falstaffból, a Bohéméletből.

A szereposztást illetően Gulyás Dénesnek állandó rálátása és kapcsolata van a Zeneakadémia tehetséges végzőseivel (közel száz tanítványt tudna mozgósítani), így mindenkor fiatalos előadások születhetnek.