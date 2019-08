Gyurkó István zenekarai fújják a hónap végén a Kodály Központban

Az ország egyik legrégebbi fúvósegyüttese, a 105 esztendős Fekete Gyémánt Fesztivál Fúvószenekar adta múlt vasárnap a Zsolnay Negyedben a térzenét, és egész estés koncertre készülnek augusztus 30-án a Kodály Központban. Gyurkó István karnagytól mindemellett megtudtuk, korántsem fenékig tejfel napjainkban egy fúvós banda élete.

– Bonyhádon tudtam csak utolérni. Mi dolga van arrafelé?

– Vezetek ott egy ifjúsági és egy gyermek-fúvószenekart a zeneiskolában és most fogadtunk egy német zenekart. A bonyhádi fiatalok egyébként jönnek majd Pécsre a hó végén a Kodály Központba a Bányász napi randevú – Gyurkó István és fúvószenekarai című programban játszani.

– A 105 éves zenekari történet önmagában megsüvegelendő. Igaz, hogy akad most más kerek évforduló is?

– Inkább csak személyes jubileumok, ugyanis most lettem hatvanéves és 35 éve vagyok a bányász zenekar élén.

– Szünet nélkül játszik több mint száz éve a zenekar?

– Abban nincs hiba, a szenesek zenekara voltunk mindig, de a Fekete Gyémánt nevet csak a bányabezárások idején, mintegy mementóként az ezredfordulón vettük fel. És sajnos egyre kevesebben vagyunk. Van egy 15 fős mag, s ezt egészítik ki alkalmanként zenész barátaim, valamint tanítványaim.

– Gondolom, akkor a bányász jelző már csak emlék.

– Nem egészen, mert a fő támogatónk a Béke Bányász Érdekvédelmi Kulturális Egyesület, a próbáinkhoz a helyet a Pákolitz Közösségi Házban kapjuk ingyen. Ha ez nem lenne, már bizonyosan megszűnt volna a zenekar. A legfiatalabb tagunk egyébként huszonéves, a legöregebb én vagyok, és azt is be kell vallanom, közülünk már senki nem látott mélyművelésű termelést.

– Korábban minden jelesebb bányász eseményen ott volt a csapat. Napjainkban hol lépnek fel?

– Például temetéseken már egyáltalán nem játszunk. Sok szempontból nagyon megváltozott a világ. Korábban a teljes zenekar a bánya alkalmazásában állt, most mindenki máshol dolgozik, így hétköznap délelőtt nem tud összeállni a társaság.

– Mit csinál, amikor nem karnagy vagy zenetanár?

– A legfőbb hobbim a virágok közt lenni az Édenkertben, ahogy ismerőseink a házunk kertjét nevezik. Emellett olykor beugrok a Harkány Big Bandbe zenélni és nemrégiben aktív tagja lettem a Brass & Roll swingcsapatnak is.