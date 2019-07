Ha énekel Tarján Zsófi, akkor csak kívülről hord sminket, belül sohasem

Tarján Zsófinak a szülei – Hernádi Judit színésznő és Tarján Pál operaénekes – elismert előadóművészek, ám Zsófi egészen más műfajban ki tudott lépni az árnyékukból. A Honeybeast énekesnőjével az ismertségről beszélgettünk.

– Édesanyja két hete Pécsett úgy fogalmazott: – Nem szólok bele a lányom művészi tevékenységébe, mert ő tud énekelni, én meg csak szoktam. Mi erről a leány véleménye?

– Valóban nem adunk egymásnak instrukciókat. Előadóként annyi a közös pont, hogy mindketten tudunk énekelni és nem átlagos a karakterünk.

– Bizonyára látta a Sohase mondd című számot. Mit gondol, mennyire fontos a színészi teljesítmény egy dal előadásához?

– Az egész élethez szükséges a színészi megközelítés. Én például amikor a saját számainkat énekelem, akkor kívülről hordok sminket, belülről viszont sohasem.

– Nagyon emlékeztetnek a Honeybeast szövegek a Kispál és a Borz számokéra.

– Ez elismerően hangzik, bár szerintem Lovasi András nem így vélekedne. Mindemellett Lovasi a zenekar egyik kedvenc hazai szerzője és előadója.

– Pécsett az idén másodjára szerepelnek. Van egyéb kapcsolata a várossal?

– Meglepődve tudtam meg most, hogy a nagyapám itt lett orvos. S van egy nagyon pozitív emlékem is: itt koncerteztem először úgy száz ember előtt. Az volt ugyanis az első klubkoncertem a Balkán Fanatikkal sok-sok évvel ezelőtt.

– Milyen zenét hallgat vezetés közben?

– Csak az utat figyelem, nem szól a zene. Otthon is szeretek csendbe lenni, ha dolgozom. Alapjában viszont a rockhoz húzok és hangulatomnak megfelelően a jazzt is kedvelem. Ha pedig a pécsi kötődések szóba kerültek: van, hogy Kispál és a Borzot veszek elő, vagy egyéb hazai és külföldi rock és alternatív zenéket, de az igényesebb popzenétől a death metálon át a régi jazz standardekig sokmindent hallgatok, sőt, a modern klasszikusokat is szeretem. Vagyis minden olyan zenét, amiből esetleg tanulni tudok, vagy csak úgy lázba hoz…

– Bemutatná a „párját”, Lajost az olvasóknak?

– Ő egy fehér-barna foltos francia bulldog, aki rettentő barátságos. Nem jár velem koncertezni. Amikor Pécsett zenéltünk, akkor egy kutyapanzióban volt, kerttel, társasággal. Én meg közben többek közt azért dolgozom, hogy megkeressem a kutyaeledelre valót.