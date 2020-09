Hétfőtől várják a filmekre a szavazatokat

Hétfőtől kezdhetnek szavazni kedvenc filmjükre a nézők – ez alapján dől el, hogy melyik alkotás nyeri el az idei Hét Domb Filmfesztivál közönségdíját.

Mint ismeretes, idén október 5-e és 11-e között rendezik meg a seregszemlét, immár negyedik alkalommal, ezúttal azonban, a koronavírus-járványra tekintettel online lesznek a filmek megtekinthetők. A szervezők célja ezúttal is a magyar filmgyártás maradandó kulturális értékeinek a közönséggel való megismertetése, az alkotók szakmai megmérettetése.

– A Hét Domb Filmfesztiválra idén összesen 125 filmet neveztek, melyekből kategóriánként a legjobb 10 alkotás került a döntőbe – ezek a fesztivál előtti két hétben, azaz jövő hétfőtől egészen október 4-ig láthatók lesznek a rendezvény honlapján – a szervezők tájékoztatása szerint. Az online felületen a nézők voksolhatnak, a legtöbb szavazatot elérő alkotás lesz a IV. Hét Domb Filmfesztivál közönségdíjasa – az elismerést a Filmfesztivál díj­átadóján veheti át a nyertes rendező.

Az előzsűri egy hónapos értékelése után kialakult a döntőbe került művek listája – a végső sorrendet a Pokorny Lia, Réz András, Rófusz Ferenc alkotta zsűri dönti el, a hat felnőtt kategóriában, míg a diákok alkotásait a dr. Gyenes Zsolt, Kis-Marics Tamás, Odrobina Tamás alkotta zsűri értékeli.

Annyit már most tudni lehet, hogy Csongrád-Csanád megye létrejöttéről többen is készítettek filmet, ezen kívül a koronavírus is terítéken volt több alkotásban, de nagyon jó portréfilmek is készültek, az előzsűri véleménye szerint. Kiváló zenei klipek, filmetűdök és ajánlók is szerepelnek a programban, ezen kívül az ismeretterjesztő- és természetfilmek között is említésre méltó alkotásokat láthatnak majd az érdeklődők.

