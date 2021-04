Horváth Genovéva új dala bátorítást ad a nehéz helyzetekben

A járványhelyzet okozta bizonytalanságban mindenkinek szüksége van egy kis bátorításra, hogy a nehézségek ellenére is tovább tudjunk haladni, még ha csak kis lépésekkel is. Horváth Genovéva Ma című dala éppen erről szól.

– Pár napja jelent meg Zseni néven egy új dala. Mit üzen ez a szám?

– A Ma egy bátorító dal. Arra bátorít, hogy megkérdezzük magunktól, mit tehetünk az életünkben, hogyan tudunk tovább haladni egy adott élethelyzetből. Úgy gondolom, hogy a mostani, bizonytalan időszakban ez különösen aktuális, ezért vettem elő, és zenésítettem meg ezt a korábban írt versemet. Sok apró lépést mutat be, amelyek segítenek abban, hogy akkor is előre tudjunk haladni, amikor nagyon távolra nem láthatunk.

– Melyek ezek a lépések?

– Az első a lépés. Tegyünk meg egy lépést, ha nehéz is, és majd adja magát a következő, amint eljött az ideje. A második a lélegzet. Figyeljünk a légzésre, és legyünk hálásak érte, hogy van nekünk – a betegségek közepette ez különösen igaz. A légzés segít abban, hogy tudatosan jelen legyünk, és ne csak túléljük, hanem megéljük az életet. Ezt követi a mosoly, amikor a nehézségek ellenére örülni tudunk, és ezt az örömöt átadhatjuk másnak is. Végül pedig ott vannak a tettek, a magunk elé tűzött apró célok, amelyek kiránthatnak minket a bezártságból, a szürkeségből.

– Művészként hogyan hat önre a járványhelyzet és az ezzel járó korlátozások?

– A közös zenélés természetesen hiányzik a mindennapokból, de próbálom kihasználni ezt az időszakot is. Most van időm elővenni a régebben eltett verseket, szövegeket, és megfelelő platformokon ezeket dallá formálni. Ebben nem akadályoz a bezártság, és szeretem is ezt csinálni.

– Közönség előtt most nem lehet zenélni. Ez biztos hiányzik.

– Persze, szerintem minden művész szereti közvetlenül átadni a zenét, élő térben, hiszen ott teljesen mások az energiák. Most azonban az életünk nagy része az online térbe helyeződött át. A következő dalom – ami várhatóan május elején jelenik meg – is éppen erről fog szólni, hogy ne minden csak online történjen, hanem legyünk jelen az életünkben. Emellett pedig már érkeznek felkérések nyári koncertekre, remélem, akkor már valóban közönség előtt zenélhetek.