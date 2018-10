Idén húsz éve van a pályán az énekes-színész Feke Pál

Az egyik legismertebb hazai musicalsztár, Feke Pál szerepel szombaton a pécsi Lauber Dezső Sportcsarnokban az Apáca Showban, november 2-án pedig a 35. éves jubileumát ünneplő István, a királyban. Az énekes-színészt a szuperprodukciókról és a tehetségkutatókról is megkérdeztük.

– Az Apáca Show a közönségnek nagyon bejött az idei Szegedi Szabadtéri Játékokon. Milyen a darab belülről?

– Azt gondolom, az országban jelenleg műsoron lévő előadások közül az egyik legizgalmasabb, leglátványosabb produkció. Büszke vagyok a csapatra, mert ez az előadás bárhol a világon megállná a helyét. Egy előadás sikere sok mindenen múlik, ám a színház csapatjáték és én ebben hiszek.

– Igaz, hogy most a korábbi alakításaihoz képest szokatlan karaktert alakít?

– Szente Vajk barátom látta meg bennem jó pár évvel ezelőtt, hogy az ilyen mókás, vidám karakterek is jól állhatnak. Imádom ezt az előadást.

– Ha már a Társulat szóba került, a 25. éves István, a király előadásnak a szereplőválogató tévéshowjában lett országosan ismert előadó, most pedig itt a rockopera 35. jubileuma. Ezúttal hogyan ünnepelnek?

– Megláthatják a pécsiek is, mert november 2-án jövünk az előadás ünnepi koncertváltozatával, amivel az ország további öt nagyvárosában is fellépünk. Azt pedig garantálhatom, hogy az egyedülálló jubileumi koncert minden generáció számára méltó ünnep lesz. Nagyszerű kollégákkal érkezünk, jön többek között Tóth Gabi, Vadkerti Imre, Szomor György is. Közel kétszáz közreműködő lesz, szimfonikus zenekar játszik, a Honvéd Kórus is énekel. A háttérben vetítéssel, a filmkockákon az elmúlt 35 év sikereit elevenítjük fel. Kissrácként egyébként a műfaj szeretete ezzel a művel kezdődött számomra, megvolt otthon bakelit lemezen, és minden szerepet kívülről tudtam már 12 évesen.

– Egy tévés showban lett országosan ismert, ott volt a Rising Star zsűrijében és számos nagyszabású televíziós műsorban, például a Sztárban Sztárban, vagy a Csináljuk a fesztiváltban. Ismerve mindkét oldalt mi a véleménye a zenei tehetségkutató versenyekről?

– A tehetséggondozást nagyon fontosnak tartom, de Rosta Mária producerasszony mindig azt tanította, hogy nem elég a csúcsra jutni, ott utána megmaradni sokkal nehezebb. Ezt kívánom én is azoknak a fiataloknak, akik a mai felgyorsult világban egy pillanat alatt ismertek tudnak lenni.

– Van öt nagylemeze magyar és világslágerekből, musicaldalokból. Milyen zenét játszik legszívesebben a saját zenekarával?

– Többféle formációval is fellépek az utóbbi időszakban, de az közös, hogy mindig kiváló zenészekkel állhatok színpadra. Hogy mit szeretek? Legutóbb például Csak Rock N’ Roll címmel mutattam be legújabb élő koncertemet. A legnagyobb magyar slágereket dolgoztuk át, többek között Illés, LGT, Zorán, Charlie számokat.

Jézussal indult Feke Pál 1981-ben született Budapesten. A fővárosban járt általános és középiskolába, a Fiatalok Színházában 18 éves korában lépett először színpadra. Több, mint 60 főszerepet játszott el, bejárta a világot. Egyik első országos sikerét a szegedi Dóm téren 22 esztendősen a Jézus Krisztus Szupersztár címszerepében aratta. 2008-ban megnyerte az MTV „Társulat” című versenyét. Junior Príma- és Artisjus-díjas színész. Felesége dr. Feke-Gyenesei Leila kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok öttusázó. Kislányuk, Mimi másfél éves.