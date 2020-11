Idén jubilál, jövőre ünnepel a Kodály

A 7,5 milliárd forintból kialakított épület 10 éves lesz decemberben. Maxim Vengerov közreműködésével zajlott itt a klasszikus nyitókoncert, jazzben pedig Al Di Meola volt az első sztár. A járvány miatt az ünneplést ugyan áthelyezték 2021 májusára, de jó hír, hogy a tervek szerint Mike Stern és Jean-Luc Ponty is eljön majd koncertezni.

A világ minden részéről csodájára járnak a nagyterem egyedülállóan jó akusztikájának. A több mint 11 ezer négyzetméteres létesítményben gépészeti, színpadtechnikai szempontból is rengeteg extrát építettek be. Csak néhány ezek közül: a nézőtér dőlésszöge állítható, a földszinti széksor betolható a karzat alá, a befúvott levegő többlépcsős szűrést kap.

A kuriózumokról, a karbantartási, működtetési érdekességekről Englert Csaba rendszermérnökkel és Regényi Gábor főszcenikussal beszélgettünk. Kiderült, hogy a ház áramellátása önálló, saját transzformátorral és aggregátorral. A tűzvédelmet 100 köbméteres tűzivíz-tároló segíti, a pincében pedig egy jókora akkumulátortelep található, mely áramkimaradás esetén egy órán át biztosítja az épület belső világítását. A légtechnika a beszívott és a kifújt levegőt egyaránt szűri. Az automatikus tűzjelző rendszer az érzékelést követően azonnal nyitja a motoros ablakokat, és rögtön beindul a nagy teljesítményű Ferrari elszívóventilátor. Félévente tesztelik a tűzvédelmet, élesben pedig egyetlen alkalommal kapcsolt be a rendszer, akkor is az egyik érzékelő hibája miatt. Az is tény, hogy a gépészeti elemek javítása, cseréje nem egyszerű, mert minden automatikus és számítógépekkel vezérelt.

Nem akármilyen gépészeti csodák dolgoznak itt, a színpad távvezérelhető, a szint milliméter pontosan állítható, a teherbírása pedig 40 tonna. Az akusztikát biztosító égerfa belső burkolatot a 10 év alatt még sehol nem kellett javítani. A leggyakoribb beavatkozás a koncertteremben az izzócsere, amelyet a zsinórpadlásról a födémben lévő aknákon át végeznek el.

A megvalósított technikai tartalom kevés kompromisszumot kívánt. Az egyik ilyen a színpadba épített zongoralift, mely nem elég nagy a hangversenyzongorák mozgatásához. Komoly probléma továbbá, hogy nem építettek be páraszabályozást, ami például problémát okoz az érzékenyebb (barokk) hangszerek hangolásánál.

Az elmúlt tíz év használata az audio-vizuális rendszer, a villamos és automatikai rendszer korszerűsítését teszi szükségessé. A várható legnagyobb gépészeti beruházás pedig a hűtőköri csövek javításához kapcsolódik hamarosan.

Az épületen belül minden gépészeti megoldást rendszeresen használnak, a külterületen, a hátsó parkolóban viszont az útburkolatba épített térelhatároló oszlopokat még soha nem kellett megmozgatni.

Mindössze húsz igen összeszokott szakember végzi a rendezvények zavartalan üzemmenetét, előkészítését, az épület teljes üzemeltetését, karbantartását. Amire viszont mindannyian igen büszkék, az az akusztika, mely páratlan Európában, és ez a tíz év során semmit sem változott.