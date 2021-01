Időzavarban lesz a kultúra a programok pótlásával

Gyakorlatilag minden fesztivál elmaradt a járvány miatt idén, így lesz mit bepótolni az új esztendőben. Elvétve nyitottak meg egy-egy előadásra a színházak, elúsztak a bérletes előadások, a jubileumi ünneplések, a koncertek, a kultúra minden vonalán hatalmas hiánnyal számolhatott a közönség.

Csak reménykedni lehet, hogy 2021-et már nem befolyásolja a vírus, miután a tényleges programlista döntően csak március végén indul.

A zene egy kicsit más, mert a most 210 éves Pannon Filharmonikusoknak januárra, februárra is van tervezett koncertje olyan világsztárokkal, mint Nelson Goerner (zongora), Martin Grubinger (ütőhangszerek). Emellett kiesett ősszel több bérletes hangverseny is, nagy kérdés tehát, mikor indulhat ismét régi fényében a koncertek sorozata.

Az máris borítékolható, hogy a jazz műfaj hozza a két legnépszerűbb koncertet az új esztendőben: májusban az a terv, hogy fellép a Kodály Központban a korábban ugyanitt már óriási sikert aratott Mike Stern gitáros, és jön Jean-Luc Ponty hegedűs is, akit hallhattunk a POTE aulában és az Uránia moziban is játszani. Annak mondjuk igen kicsi az esélye, hogy az eredetileg meghirdetett január 14-i időpontban Oláh Kálmán zongorista és fiai családi jazzpartit adjanak az E78-ban, de az csaknem bizonyos, hogy a pécsi származású, Párizsban befutott jazzgitáros, Gadó Gábor április 15-én ugyanitt fellép kvartettjével.

A színházak tudták talán a legkevésbé teljesíteni bérletes kötelezettségeiket, így amint beindul az élet, a Pécsi Nemzetiben és a Harmadikban is szinte minden este lesz előadás. A PNSZ-ben a Csókos asszony operettből csak néhány előadás ment, az Error improvizációs játékot és a Kőműves Kelemen rockoperát készre próbálták, de még nem volt hivatalos bemutató. Másrészt most itt hónapról hónapra megy a tervezés, ugyanakkor februárban a színházvezetésben váltás lesz. Egyedül az operajátékban nem várható semmiféle változás, Gulyás Dénes viszi tovább a tagozatot, és a Carmen játéka a fő terv, valamint új előadásként a Bohémélet, továbbá a Mátyás király vándorúton meseopera. Jubilál 2021-ben a Pécsi Balett is, számos meglepetéssel készülnek a 60. évforduló megünneplésére.

Születik egy gyönyörű kiadványuk, és Több mint balett címmel egy dinamikus filmjük, készen van, de igen keveset játszhatták a Piroska és a farkas mesebalettet.

Ha pedig jubileum, a világörökségi helyszínek idén voltak 20 évesek, miként a Pécsi Országos Színházi Találkozó is, ezek az ünneplések 2021-re csúsznak. A Fishing on Orfű talán a leggyorsabb az egész országban minden fesztivál közül, a honlapján már látható, a részletes program, mely 2021. június 15-19 között vár a közönségre.

Önálló szervezésben Trubics Zorán a Balkán napot átemeli a Winter Fest műsorából április-május tájékára, a Sárik Péter trió Falusi Mariannal ugyancsak hamarabb, év közben hallható Pécsett. Elsőként azonban Bródy János koncertje következik áprilisban, majd nyár derekán jön egy slágerparádé Zalatnay Saroltával, Zoltán Erikával és Szandival.