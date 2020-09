Igazgató lett a fiatal művész: Dömötör Krisztina vezeti az Eck Imre sulit

Elvétve akad harminc év alatti iskolaigazgató Baranyában. Az egyik üdítő kivétel Dömötör Krisztina, aki ettől a tanévtől az Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskolát vezeti. Az amúgy aktív gordonkaművész ténykedését azzal kezdi, hogy egyedülálló balett­oktatást indít a kisiskolások számára.

– Hét évesen kezdett csellózni. Elképzelem az apró kislányt, a jóval nagyobb hangszerével.

– Gyerekként egy hangszerbemutatón első látásra és hallásra beleszerettem a gordonkába. Azonnal elvarázsolt a bársonyos hangszíne, az elegan­ciája, a hatalmas hangterjedelme, a nőiesen kecses megjelenése.

– A tanítás is ilyen nagy egymásra találás volt?

– Egyetemi éveim alatt a tanítási gyakorlatot az Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskolában végeztem, pontosan azért, mert nem volt cselló tanszaka, így kihívásnak éreztem a megteremtését. Aztán itt azonnal feltöltött az a rengeteg szeretet, amit a gyerekektől kaptam.

– Hogy lett ebből ilyen fiatalon igazgatói kinevezés?

– Egyrészt az Eck AMI kollégáim többsége a Pannon Filharmonikusoknál is a zenésztársam. Az iskolában egy éve pedig felkértek a helyettesi teendőkre, így amikor most megüresedett az igazgatói pozíció, kapacitáltak a folytatásra. Mondjuk eddig is reggel héttől este 11-ig a zenekari próbák, az iskolai feladatok és a koncertek töltötték ki az időmet, ezért most a zenekartól egy év fizetés nélküli szabadságot kértem.

– Többek közt azzal nyit, hogy balettoktatást indít alsós általános iskolásoknak. Miben különleges ez a képzés?

– Nem véletlenül Eck Imre a névadónk, az ezredfordulót követően néhány esztendeig volt már itt többféle táncképzés is. Ám jó tíz éve nincs ennek a korosztálynak az egész megyében sehol színvonalas balett­oktatása. A tanórákat a Pécsi Balett két táncművésze, Ujvári Katalin és Tuboly Szilárd fogja tartani heti kétszer másfél órában a Zsolnay Negyedben, melyre már csak szeptember 25-ig lehet jelentkezni.

– Most a zenekari játékban szünetet tart. De mi van, ha a munkában van egy kis szünete?

– A hangszerem most sem tartom tokban. Gordonkázom a Harmónia kamaraegyüttesben és vonósnégyessel is lesznek hangversenyeim. Szabad­időm pedig leginkább hétvégén akad, olyankor futok a Duna-parton, és túrázni járunk a párommal.