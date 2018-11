Így alkotna ma Zsolnay és Vasarely

Ha azt kérdezné egy turista, melyik gyűjteményükre a legbüszkébbek a pécsiek, a Vasarely és a Zsolnay Múzeum bizonyosan a top háromban szerepelne. Ennek fényében rendkívül érdekes az a török tárlat, mely három helyen kapott lehetőséget a bemutatkozásra: a Zsolnay és a Vasarely Múzeumban, valamint a Múzeum Galériában.

Nem véletlenül bontották három részre a kortárs török képzőművész, Ahmet Güneştekin Válasz és folytatás című, olajképekből, szőnyegekből, foltvarrásokból, valamint kerámiákból álló kiállítását. A képek ugyanis olyan op-art alkotások, amelyek valószínűleg Victor Vasarelyt is megfognák, miután térformáinak sajátosan keleti és XXI. századi továbbgondolásáról van szó.

A kerámiák ugyanakkor a Zsolnay porcelánok egyik igen eredeti és mintaértékű fejlődési útját mutatják be. Fura tengeri herkentyűket készített a török képzőművész porcelánból, kifejezetten zsolnays mintázattal és színvilággal, igen meghökkentő formákkal és gondolati tartalommal.Ami pedig az olajfestményeit illeti, úgy játszik az optikai jelenségekkel, az egymásba fonódó négyzetekkel, körökkel, hogy a művek nem egyszerűen térhatásúak, szó szerint ki is lépnek a keretből a harmadik dimenzióba. A keleti szemlélet az op-art munkáknak ugyancsak új nézőpontokat eredményez. Ha pedig keletiség, a népi kézművesség hagyománya is megelevenedik a textilművesség, szőnyegszövés és patchwork alkotásain, valamint a zsolnays, kütahyás porcelán újdonságain.

Az újdonságok (az alkotó utóbbi öt évben készült műveiből válogattak a bemutatóra), 2019 februárjáig láthatók.

