Így jutott el Bernáth Dénes a gyermekszínházon át az ökogőzhajóig

Jön a családi Szamárfül fesztivál a Negyedben (aug. 23–25.), ahol többek között gyermekeknek játszik különleges színházat a Szamárfül Projekt. Művészeti vezetőjük, Bernáth Dénes korábban ugyanitt öt éven át fiatalokkal épített újrahasznosított anyagokból gőzhajókat, a társulata pedig jó ideje a fesztivál elmaradhatatlan szereplője.

– Akkor most jön újra Brub, a fél pár zokni?

– Pontosítanék, Brub, avagy egy zokni, amelynek párja nincs. És igen, az eddigi nyolc családi fesztiválból a Negyedben hatszor itt voltunk, most pedig a Brub mellett ökotudatos előadásokat is hozunk. Megjegyezném, mi már évekkel korábban a fesztiváltól függetlenül Szamárfül Projektként tevékenykedtünk.

– Hogy lesz egy zokniból színpadi hős?

– Jópofa, életrevaló karakterről van szó egy mai gyerekszobából. Csepregy Zoltán a gyerekeinek írta a darabot, látott bennünket, és ránk bízta, hogy színpadra állítsuk. Aztán könyv született belőle, melybe bekerültek részletek az általunk továbbgondolt elemekből is. Pécsett pedig a 150. bemutatója lesz a színjátéknak.

– Miként lesz valaki gyerekszínész?

– A színházcsinálást alternatív csapatokban kezdtem, majd jött a budapesti Atlantisz Színház, melynek a Rómeó és Júlia-előadásával az ezredfordulón a Pécsi Országos Színházi Találkozóra is eljutottunk. Ezt követően a Vígszínházban lettem igazi gyerekszínházi szereplő, a Dzsungel könyvében például hétszáz előadásban játszottam. És még egy pécsi vonatkozás: Méhes Lászlóval, a PNSZ jelenlegi főrendezőjével egykor több darabban is együtt dolgoztam, látásmódja pedig nagyban hatott a munkáinkra. Ami viszont a Szamárfül fesztivált illeti, azért járunk mindig vissza, mert a Zsolnay-negyed egy mesebeli világ, a gyermekfesztiválja pedig egyedülálló, igényes, sokszínű, és akárcsak Brubnak, párja nincs az országban.

– Igaz, hogy van egy másik csatorna is, amely rendszeresen Pécsre hozza?

– Trénerként másfél éve havonta járok Pécsre. A Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona dolgozóinak tartok foglalkozásokat különböző témakörökben. Továbbá elkötelezett híve vagyok az ökotudatosságnak, így születtek például a már említett ökogőzhajók is. Hozzátenném, az elő­adásaink díszletét is magunk készítjük, ugyancsak újrahasznosított anyagokból.