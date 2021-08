Íme a pénteki programok

Ezt ne hagyja ki! Újabb gimnáziumot ért el az LMBTQ-ideológia

Mozi

Uránia Mozi – Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Mancs őrjárat: A film (12.15), Bébi úr: Családi ügy (14.00, 3D: 16.00), Free Guy (18.15), Kampókéz (20.30).

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Raffaello: Az ifjú zseni (17.00), A rózsák királynője (17.30), Amíg tart a nyár (19.30), Notting Hill-i cukrászda (20.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A hercegnő és a hét törpe (10.00), A kuflik és az akármi (10.00), A Jönsson banda (12.20, 14.45, 17.10, 19.40), Az öngyilkos osztag (13.40, 19.10), Bébi úr: Családi ügy (10.00, 13.30, 18.00, 3D: 11.15, 15.45), Croodék: Egy új kor (10.30, 12.30, 16.30), Démonok között: Az ördög kényszerített (22.00), Dzsungeltúra (11.00, 14.15, 19.30, 22.10 3D: 16.50), Fekete Özvegy (16.20, 21.50), Flamik (11.45), Free Guy (10.40, 15.20, 20.00, 3D: 13.00, 17.40; Angolul, magyar felirattal: 22.20), Halálos iramban 9. (19.00), Idő (20.15, 22.30), Így vagy tökéletes (13.45, 18.15), Jeges pokol (20.30), Kampókéz (14.00, 16.15, 18.15, 20.15, 22.15), Lőpor turmix (21.50), Luca (12.00, 14.30), Mancs őrjárat: A film (11.00, 13.00, 15.10, 17.15), Nyúl Péter 2.: Nyúlcipő (10.10), Raya és az utolsó sárkány (10.20), Space Jam: Új kezdet (12.40, 17.30), Szilaj: Zabolátlanok (12.15), Új múlt (15.00, 19.50, 22.15), Végtelen útvesztő 2. – Bajnokok csatája (16.00, 18.30, 20.30; angolul, felirat nélkül: 22.30).

Koncert

Bőköz fesztivál: Kémes, Ormánság nagyszínpad: Kollmann Gábor Quintet-koncert, vendég: Gájer Bálint (22.00), Szaporca, Hétöles-tó Bőköz Nagyszínpad: Sinatra My-way – Vastag Tamás és vendégei műsora, közreműködik a Studio 11 Ensemble (20.00), Tésenfa, Pál Zsolt Kultúrkertje: Kósa Zsolt előadóestje Máté Péter dalaiból (19.00), Drávacsehi, Levendulaszárító színpad: Kis Noró Akusztik-koncert (17.00), HayDm Street-koncert (20.00).

Zsolnay Negyed (Pécs, Felsővámház u. 52.): Szamárfül Fesztivál. Ginkgo téri színpad: Szélkiáltó-gyermekkoncert (16.00), Farkasházi Réka és a Tintanyúl-koncert (18.00), Bóbita Szabadtéri Színpad: Kolompos-gyermekkoncert (17.00).

Panoráma Camping (Orfű, Dollár u. 1.): Fishing on Orfű. Nagyszínpad: Péterfy Bori and Love Band (19.00), Vad Fruttik (21.10), Esti Kornél (23.50), Fishinglaci: Lóci játszik (18.00), Galaxisok (20.20), Blahalouisiana (22.50), Ganxsta Zolee és a Kartel (01.10), Amondó színpad: Lopunk (17.00), Berriloom and the doom (17.50), The Southern O­­racle (18.45), Siketfajd (19.50), Téveszme (20.50), Böiler (22.00), Stubborn (23.20), Band in The Pit (00.30), Made In Pécs DJ-k: Pécs Disco Mafia (02.00).

Turmix

Kémes, A Művelődés Háza (Bőköz Fesztivál): Katona Imre: A zuhanás második pillanata (14.30).

Zsolnay Negyed, Ginkgo tér: Kézműveskedj a Pagonnyal (16.00–18.00).

Pécs Zoo (Pécs, Ángyán János u. 1.): Állatkertek éjszakája (18.00– 22.30)