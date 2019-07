Ingyen a Katlanban: árokparton zenélnek, gyereknek mókáznak

Befűtenek ma az Ördögkatlanba (júl. 30.-aug. 3.), megkezdődik a kultúrfesztivál Palkonyától Beremendig.

A központ azonban Nagyharsány és ezt azért célszerű megjegyezni, mert az ingyenes rendezvények többsége itt zajlik.

Bár karszalag kell az Ördögkatlanba, a kiállításokra, a gyermekműsorokra az Esélykikötő és az Árokpart rendezvényeire nem kell belépő. A történet ennél is barátságosabb, a 10 év alattiak bárhová ingyen bemehetnek.

Ugyanakkor nem árt tudni, hogy a fesztivál tömegközlekedését, a falvak közt óránként járó Katlanbuszokat, és a Pécsről induló két délutáni járatot, valamint a visszabuszt éjjel 1 óra után csak karszalaggal lehet igénybe venni.

No, de nézzük, mit kínál mondjuk az Árokpart Bár. Nagyharsány Fő terén minden nap 17 órától éjfélig szól a zene, és csak ízelítőül néhány rangosabb fellépő: itt hallhatjuk a francia Opsa Dehelit és a népszerű Wombo külön csapatát az Ananas Paranót, a nagyharsányi Doorsot, a Rokoko Rosét, de szól itt paranoia pop, indie rock, kocsma­trubadúr banda is, mi több itt énekel Takáts Eszter és zenél a Kubalibre.

Az Esélykikötőben (Nagyharsány, Fő tér, Iskola) olyan szervezetek kaptak helyet (az esélyegyenlőség, az emberi jogok tudatosítása, a környezetvédelem, az önkéntesség területéről), amelyek játékos feladatokkal szeretnék megismertetni munkájukat.

A gyermekműsorok pedig döntően az Aralica Kertben keresendők (Nagyharsány, Kossuth u. 38.), ahol egymást érik az interaktív foglalkozások reggel 9.30-tól kora délutánig, színjáték-automatával, mesebirodalommal, ifjúsági műhellyel.

Kiállításból is akad szép számmal, például Cseh Tamás szobát rendeztek be a 10 éve elhunyt énekesnek a Narancsligetben, de látható másutt tárlat táncról, fotó és videó munkákból, valamint Nagyharsány helytörténetéből is.

Lezárások jönnek

Ördögkatlan Fesztivál elnevezésű rendezvény miatt forgalomkorlátozás lép érvénybe 2019. július 30-án 9 órától augusztus 4-én 8 óráig Nagyharsányban és Villánykövesden.