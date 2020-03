Itt maradtunk az éjszakában az Esti Kornéllal

Elmondjuk, milyen volt a péntek esti koncert a Kodály Központban, melyben az Esti Kornél-koncert köré épített történet az éjszaka különböző fázisain keresztül nyújtott betekintést az emberi lélek mélységeibe, a koncepcióhoz pedig az átdolgozott megszólalás mellett filmes alapokra helyezett vizuális elemek társultak. Legalábbis ezt ígérte a koncert ajánlója.

Egy ideje begyűrűzött már az országba az a trend, hogy a pop- és rockzenekarok is szívesen játszanak klasszikus hangversenytermekben, ülő közönség előtt. Ehhez persze illik pluszt adni, mert valahogy be kell csalogatni a a műértő közönséget. Pécsett ehhez a Kodály Központ adott, az ország talán legjobban szóló koncerttermében egyre-másra jönnek azok a produkciók, amelyeknek a fesztiválok és a klubok a jól bejáratott terepei. Pénteken este az alternatív szcéna egyik legjobbján, az Esti Kornélon volt a sor, hogy olyat mutasson, amit máshol nem nagyon tud. Ilyenkor jön az agyalás a zenekar részéről, hogy mi lehet az az extra, amellyel túlmutat egy szokásos koncerten. Itt jött a képbe Beck Zoltán, a 30y frontembere, aki megrendezte a produkciót, és erős kacsingatással nyitott az irodalom felé is. Kérdés, szükség volt-e erre? Kinek hogy…

Ember Márk színművész és az előbb említett frontember különös prózai intermezzói szakították meg az átlagos, de gyönyörűen szóló rockkoncertet. A közönség soraiból ülve bukkantak fel, hogy a művészkedés a tetőfokára hágjon. Az igazi pluszt azonban egy nyolctagú kamarzenekar és iamyank nevű zenész elektronikus szintiszőnyegei, továbbá a vizuális elemek jelentették. Sajnos nem minden számban jött elő a teljes áthangszerelés, de a zenei része így is átlag feletti volt az estnek, többet kaptunk természetesen, mint egy sima klubkoncerten. A zenekar egy-két káromkodós dalszövegét viszont rendkívül szokatlan volt a Kodály Központban hallani. De annyi baj legyen, a koncert végén így is úgy éreztük, hogy itt maradtunk az éjszakában.

Esti Kornél – Itt maradtam az éjszakában

koncert

Pécs, Kodály Központ

7/10