Izgalmas kiállítások közül válogathatunk

Két igen értékes kiállítás tekinthető meg decemberben Pécsen.

A Törésvonalak – Avantgárd művészet Közép-Európában című összeállításban több mint 150 műtárgy látható a Janus Pannonius Múzeum Modern Magyar Képtárban, hazai és nemzetközi gyűjteményekből. A modern művészet és az avantgárd közép-európai fejlődésének 1908 és 1928 közé eső időszakát mutatják be táblaképek, szobrok, grafikák, tipográfiák, folyóiratok, forgatókönyvek, fotográfiai kísérletek és más műtárgyak segítségével. Az alkotók közt olyan nevek találhatók, mint Kassák Lajos, Moholy-Nagy László, Tihanyi Lajos, Uitz Béla vagy Bortnyik Sándor. Továbbá több pécsi Bauhäusler művét, híres cseh, lengyel és délvidéki alkotók képeit láthatjuk itt március 31-ig.

A másik izgalmas kiállítás a Nick Galériában nyílott. A 80. évét töltötte be idén nyáron Bak Imre, a Nemzet Művésze, a Munkácsy Mihály-díjas, Kossuth-díjas festőművészünk és a neves mester kéttucatnyi 1970-es, 1980-as években készült szitanyomatát ebből az alkalomból egy kisebb tárlaton mutatják be. A budapesti acb Galéria jóvoltából jött létre a tárlat, mely karácsony és szilveszter között is nyitva lesz és december 30-ig tekinthető meg.