Izraeltől Šibenikig tart a Pécsi Balett sikeres évada

Első önálló évadát zárja a Pécsi Balett, így egy kis számvetésre, valamint a közeli jövőt meghatározó tervek, előadások bemutatására kértük a társulat vezetőit.

Az jelzésértékű, hogy szakmai elismerésekkel és közönségdíjjal zárja első önálló évadát hazánk legrégebbi modern balett társulata. Veszprémben A Tánc Fesztiválján elnyerték a legjobb együttes és a legjobb koreográfia díját Diamond című előadásukkal, a győri Magyar Táncfesztivál keretében megrendezett Gyermek Táncfesztiválon pedig a legkisebb táncrajongók szavazták meg őket győztesnek: Arany Bab-díjat kapott a pécsi Hófehérke és a hét törpe.

Az évad külföldön indult, egy hét izraeli bemelegítővel 2017 szeptemberében, majd a Pécsi Nemzeti Színházzal immár koprodukcióban kezdődött a társulati munka. A makrancos hölgy aztán Földi Béla koreográfiájában folyamatosan telt házakat vonzott, nemcsak itthon, de három alkalommal a Müpában is. Az egykori anyaszínházzal együttműködésben a hagyományoknak megfelelően nagy sikerrel lebonyolították a Tánctalálkozót is, majd egy hónapig Mexikóban turnéztak. Hazatérve itthon is útra keltek, a Carmen 2014 óta levehetetlen a repertoárról, így ezzel az előadással bejárták az országot: Hévíz, Paks, Gödöllő, Miskolc, Siófok, Debrecen, Gyula voltak a legfontosabb helyszínek; és persze ment többször a Müpában is. Emellett a Hófehérke és a hét törpét a Kaposvári Csiky Gergely Színház, a Diótörőt karácsonyra a Nemzeti Táncszínház bérletezte be 4-4 előadással.

Az utazásokkal párhuzamosan Táncközelben címmel ifjúságnevelési programot indítottak, felléptek az ANK-ban, a PTE Táncegyüttessel közös estet tartottak a Kodályban, majd bemutatták a Diamonds-estet az új Pécsi Horvát Színházban.

Az évad Šibenikben zárul, ahová a Carment viszik: a 8. Šibenik Dance Festival nyitó előadását adják a Szent Miklós erőd szabadtéri színpadán július 23-án. „Ezt követően jól jön a nyári pihenő mindenkinek, mert igencsak mozgalmasra sikerült az évad. A helyzet új, nem tagadjuk, vannak nehézségek, melyek leginkább anyagi természetűek, azonban a szabadság tudata mindenen átsegít, hogy akkor és azt vállalunk el, amit akarunk, hogy szakmai alapon tudunk tervezni.” – összegzett Uhrik Dóra ügyvezető.

Vincze Balázs művészeti vezető pedig hozzátette: – Ilyen nagyszerű, odaadó és alázatos táncművészekkel öröm a munka, folyamatos az inspiráció. Jó érzés újra a balett-teremben dolgozni velük. Büszke vagyok rájuk, az elmúlt évek közös munkája alapozta meg ennek a nagyszerű évnek a sikerét is.”

Jelenleg épp egy szarajevói utat szerveznek, de már 2019-re is számos lekötött előadásuk van. Pécsett az új évadot a Rómeó és Júliával nyitják, ezzel indul a XII. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó. Tavasszal Csipkerózsika meséjét láthatják a pécsi gyerekek Bozsik Yvette koreográfiájában, ugyancsak a Pécsi Nemzeti Színházban. Honlapjukon pedig hamarosan minden újdonságról részletesen beszámolnak.