Jelentős szakmai sikereket ért el a pécsi egyetemi társulat

Nem unatkozik már az évad elején sem a pécsi Janus Egyetemi Színház társulata, két hazai fesztiválon is sikeresen adtak vendégjátékot, továbbá a huszonöt éves jubileumi estjüket is idén tartják.

A JESZ Philoktétész című produkcióját október 22-én Szegeden mutatta be a Szegedi Egyetemi Színház által rendezett színházi találkozón. Az értékelők – Lőkös Ildikó, Kiss Ágnes, Benkő Imola és Jászay Tamás egyöntetűen méltatták Zakariás Máté rendezését – a hajléktalanság problematikáját is érintve úgy dolgozták fel az antik darabot, hogy az valóban mély mondanivalót hordoz a mai kor számára. A neves kritikusok elismerése óriási szakmai sikert jelent a társulatnak, melyről az is joggal állítható a találkozó tapasztalatai alapján, hogy a hazai egyetemi színjátszás élén jár.

Másnap a társulat műszaki csapata és egy színésze tovább­indultak Debrecenbe, ahol a Kezembe temetem forró arcomat – pillanatok 100 évvel ezelőttről című produkciót játszották a Vojtina Bábszínházban, október 23-án este, az I.MUST – Ifjúsági és Egyetemi Összművészeti Találkozó és a VIII. Debreceni Egyetemi Színjátszó Találkozó zárásaként. Az előadást szakmai beszélgetés követte Gyürky Katalin irodalomtörténész, műfordító, valamint Mercs János és Bakota Árpád színművészek részvételével.

A trianoni események emberi oldalát bemutató darab több nézőponton keresztül utaztatta vissza nézőit az időben. Sorsokat és pillanatokat idéz fel naplók, levelek, korabeli újságcikkek, versek felhasználásával. A darabot Mikuli János, a JESZ igazgatója rendezte és állította össze, ehhez alapos előzetes kutatómunkára volt szükség.

– Igazán felemelő élményt jelentett a vendégszereplés. Rendkívül jó volt hallani, hogy a zsűri csupa pozitív kritikát fogalmazott meg a munkánkról. Egyben búcsút is jelentett a szereplés egymástól és az előadástól. Egyik színészünk nemsokára elutazik külföldre, így itt vittük színpadra utoljára ezt a darabot. Bár a díszlet nem egyszerűen összeszerelhető, ugyanis kivetítést is alkalmazunk a háttérben, a műszakos kollégáknak flottul sikerült mindent összeállítani, így otthonosan játszhattunk a térben Debrecenben is – számolt be a színész.

– Személyes kötődésünket is feltérképeztük az előadáshoz. Mindannyian beszéltünk idősebb rokonainkkal, milyen családi történetekre emlékeznek ebből az időből, s ezeket is belevittük az előadásba. Nagyon érdekes volt, hogy két színész például így jött rá, felmenőik ugyanabból a kis bukovinai székely faluból származnak – mondta el az előadás szereplője.