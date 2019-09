Jó csapattal és nemes célokkal az Ormánság vonzó élettér lehet

Németh Tamás jött, fejlesztett és győzött. Az aprócska ormánsági falu pár év alatt nagyot lépett előre és a Bőköz Fesztiválnak negyedik alappillére lett.

– Hogy került Drávacsehibe, a kis ormánsági zsákfaluba?

– Mindössze öt éve történt, hogy a tervező vállalkozásommal falusi szálláshely építésére pályáztunk. Egy éjjel megálmodtam, másnap helyet kerestem neki a világhálón, s ráakadtam egy drávapalkonyai területre. A következő nap megegyeztem a tulajdonossal és megcsináltam a terveket, negyednap beadtamés nyertünk.

– Ez még csak Drávapalkonya.

– Gyorsan felépült a tíz főt fogadó parasztház, s közben megismerkedtem a környékbeliekkel is. Látták, hogy tervezőként vidékfejlesztéssel foglalkozom, és komolyan gondolom, amit csinálok, így rávettek, hogy pályázzam meg a szomszédos Drávacsehiben a polgármesteri tisztséget. Végül előbb lettem a falu vezetője, mint ahogy beköltözhettünk a vendégházunkba.

– Mit sikerült Drávacsehinek építeni?

– Egy húsfeldolgozó üzemet, de nagyon nem volt egyszerű. A falu sertéstelepén ugyanis negyven hízó volt, ami veszteséggel üzemelt. A környező járásokban sem volt több háromszáz sertésnél, az üzem kapacitását viszont négyezerre terveztük. Végül Szaporcán és Tésenfán építettünk sertéstelepet, a vágóhíd és húsüzemünk pedig két hete kapta meg a pecsétet, hogy bárhol kereskedhet. Országosan most indítjuk a Bőközi Legendás elnevezésű termékek árusítását.

– Ennek köszönhető a Bőköz Fesztiválon is az aktív szerepük?

– Közrejátszott benne, de talán az is mellettünk szól, hogy időközben megújítottuk a közterületeinket, színpadot építettünk, levendulát telepítettünk és rendszeresen szervezünk játékos elfoglaltságokat. A legfrissebb projektünk a „drávacsehó”, gyakorlatilag tájház, olykor meg kocsma is. Mert érdekes módon mikor elkezdtem a polgármesteri munkát, az emberek nem a szegénységre panaszkodtak, hanem hogy nincs közösségi élet.

– Akkor most minden egyenes?

– Feladat még akad bőven, például Tésenfa felé csak földút van Drávacsehiről. De megyek tovább, mert az új ciklusra csak egyedül pályázom.

– Mi jelenti ott lenn délen a kikapcsolódást?

– Amikor ideköltöztünk, vettünk egy pónit a lányunknak, amit aztán nagyobbak is követtek. Már hat lovunk van, s olykor kigaloppozok a Fekete-víz töltésére.