Jól teljesít a The Minds, akik a dalaikat nem egy stílusra építik fel

Különböző stílusokba belekóstolva, angol és magyar nyelven egyaránt szórakoztatja közönségét a The Minds pop-rock formáció. Voltak már a Neoton és a Hooligans előzenekara is, de szeretnék elérni, hogy idővel ők szolgáltassák a fő attrakciót.

– Aki még nem volt The Minds- koncerten, annak hogyan mutatná be a zenekart?

– Négyfős pop-rock zenekar vagyunk. A saját dalaink mellett, előszeretettel játszunk feldolgozásokat, elsősorban Queen és Bon Jovi vonalban, de bátran nyúlunk vissza a 80-as évek slágereihez is – mondta Temesi Zsolt, az együttes énekese. – Általában pécsi klubokban és fesztiválokon szoktunk fellépni szerte az országban, de határon túlra is hívnak minket. Emellett volt szerencsénk a Hooligans, a Neoton Família vagy a Piramis előtt játszani.

– Hogy lesz egy együttes a Neoton előzenekara?

– A zenénk nem feltétlenül trendkövető, ráadásul nem is egy stílusban játsszuk végig a koncerteket. Így mindenképp kellenek ehhez olyan rendezvényszervezők, akiknek tetszik, amit képviselünk. És ha felkeltettük az érdeklődésüket, azt követik az együttműködések. Mi igyekszünk kitenni magunkért, és ha jól teljesítünk, akkor hívnak máshova is, így 2019-re jó pár bulink le van már kötve.

– Ha valaki a mai világban nem követi a trendeket, akkor lehet sikeres?

– Ezt az idő fogja eldönteni, de én azt látom, hogy nehezen. A dalok írása közben mi nem arra gondolunk, hogy egy bizonyos stílusra építsük fel, hanem inkább a pillanat szüli őket. Viszont a közönség fogadtatása eddig abszolút pozitív. Már volt, hogy a számainkat is együtt énekelték velünk.

– Mióta zenélnek együtt?

– Maga a zenekar, és annak ötlete 2011-ben született meg, de a jelenlegi formáció körülbelül hat éve van együtt. A viszonyunk kezdetben inkább baráti volt, a zenei döntéseket később hoztuk meg. Gyakorlatilag pécsi vagy Pécs közeli mindenki, de most már a négy tagból ketten más városban élnek.

– A The Minds (az elmék) elnevezés honnan ered, esetleg a zenekar összes tagja diplomás?

– Akár lehetne ez is, hiszen diplomások vagyunk, de erre még nem gondoltunk. A kezdetekben Neverending minds (soha véget nem érő gondolatok) nevet találtuk ki, de ez túl hosszúnak bizonyult, így igazából ezt rövidítettük le.

– Milyen céljaik vannak?

– A koncertjeinken a saját zenéinkhez mindenképp bátrabban kéne hozzányúlnunk, illetve azokból nyárig egy nagylemezt is szeretnénk összehozni. Egyelőre csak négy dalunk érhető el az interneten, a többi zenei anyaggal pedig hamarosan stúdióba vonulunk.

– Eljátszottak már azzal a gondolattal, hogy egyszer majd önöknek lesz előzenekara?

– Minden lehetséges. Egyelőre az említett rövid távú céljainkra kell koncentrálnunk, és megtalálva a megfelelő felületeket, népszerűsíteni magunkat. Ha meg tudjuk találni a hallgatóságunkat, akkor bármit lehetséges.

Bemutatkoznak a fesztiválon

A The Minds pop-rock formáció jelenlegi felállásában hat éve zenél együtt. A barátságból alakuló négyfős zenekar tagjai: Temesi Zsolt (ének, gitár), Kiss Balázs (basszusgitár, vokál), Rébék-Nagy András (billentyű, vokál), Brassói Attila (dob, vokál).

Ha valaki még nem ismeri a bandát, az 20 perces ízelítőt kaphat változatos rockzenéjükből január 5-én 15 óra 20 perctől a Trafikban, a pécsi zene és a pécsi zenekarok egész napos ünnepén, a Made in Pécs Fesztiválon.

