Jön a slágerparádé, és lesz balkezes zongoraverseny is

Csúcsidőszak lesz komolyzenei koncertekből az elkövetkező két hónapban, tucatnyi hangversenyből választhatunk, nemzetközi sztárok és zenekarok előadásában, döntően a Kodály Központban.

Minden korosztály érintett, több Csigaház és Babzsák komolyzenei programot rendeznek a 10 év alatti korosztálynak és #NoBabelt is a kicsit nagyobbaknak. Gondolnak továbbá a hátrányos helyzetűekre, a szociális otthonok lakóira a Még 1 esély! csomaggal és folytatódik a külföldi egyetemistáknak is a Classical Chill Out, méghozzá közös zenéléssel.

A nagy sorozat ezen a hétvégén indul a Kodály Központban, bemutatkozik szombaton „Könnyed eleganciával” a Pannon Filharmonikusok élén a világhírű új karmester, Gilbert Varga (Bogányi Tiborral párhuzamosan irányítják az elkövetkező pár esztendőben a zenekart), s Benjamin Beilman hegedűművész játszik szólót, majd a Pannoniclub zárja az estet, ahol Gilbert Vargával Párizsról is beszélgetnek.

Jupiter tánca következik február 7-én Mozart- és Ravel-darabokkal, Balog József zongoraművésszel. Ennek a koncertnek az érdekessége a balkezes zongoraverseny, melyet az első világháborúban félkezűvé vált zongoraművész, Paul Wittgenstein kérésére írtak.

Klasszikus slágerparádé jön február 16-án, Csajkovszkij: A hattyúk tavából és A diótörőből csendülnek fel részletek, s Delibes-mű is műsoron lesz Bősze Ádám konferálásával.

Aztán a pécsi Kossuth-díjas kortárs zeneszerzőt, a 75 éves Vidovszky Lászlót köszöntik műsorral február 23-án, majd március 7-én újabb 75 éves születésnapi estre készülhetünk, Eötvös Péter ünneplésére Mácsai Pál narrátorral, és a zeneszerző maga lesz a karmester.

Ingyenes „Szabadság koncert” hallható március 14-én, a Pannon Filharmonikusok minden évben magyar zeneszerzők műveinek előadásával tisztelegnek az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc hősei és áldozatai előtt.

Majd jön az újabb jubileumi est Jó ez a fény! címmel, melyen a Pécsi Kamarakórus 60 éves fennállását ünnepli március 20-án neves pécsi szólóénekesekkel. Tavaszköszöntő lesz március 23-án, a Pannon Filharmonikusok az operairodalom legszebb áriáiból és musical részleteiből válogatnak neves magyar szólistákkal.

Nem pihen a Filharmonia Magyarország sem eközben. Most aztán fújhatjuk elnevezéssel Desszert hangversenyt szerveznek a gyerekeknek a Palatinus Hotel Bartók termében február 10-én a Pécsi Harsonaegyüttessel, március 1-jén pedig jön újra a világ top 10-be tartozó Budapesti Fesztiválzenekar, az Egy kiállítás képeivel és Sosztakovics csellóversenyével. A szólista Alexander Kniazev, vezényel: Pinchas Steinberg.

Az újabb Desszert pedig március 10-én a kóruszenéről szól majd a Bartók Béla Férfikarral és a Pécsi Egyetemi Kórussal.

Hallgathatunk legalább féltucat kamarahangversenyt is a Liszt Ferenc Hangversenyteremben és a Kodály Központ próbatermében, szóval a komolyzene kedvelőinek a bőség zavarával kell most szembenézniük.