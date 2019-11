Jubilált az operajáték: gálával és új bemutatóval ünnepelték a hatvan évet

Pécsi Nemzeti Színházban ünnepelt a 60 éves jubileumához érkezett operatagozat. A gálaműsorról, a jeles évfordulóról, az új, rendhagyó bemutatóról Gulyás Dénes operaigazgatóval beszélgettünk.

Az ezredfordulón kis híján megszűnt Pécsett az operajáték. Arról kérdeztük nyolc év tapasztalatával Gulyás Dénes operaigazgatót, miként vélekedik a tagozat 60 éves múltjáról, jelenéről és jövőjéről.

– Egy társulat életében vannak időszakok, amikor virágzik és olyanok is, amikor virágzásra vár, de vannak levelei és nagyon is életképes, a kulturális hagyatékból táplálkozva – fogalmazott a szakember. A pécsi operajáték esetében ez a kulturális hagyaték nagyon messzire nyúlik vissza. Ugyan a társulat 1959-ben alakult, de már Déryné Széppataki Róza arról írt a XIX. század végén, milyen jó, hogy itt a püspöki karban képzett zenészek ülnek, mert így lehet operát játszani. Így például Ferenc József császár pécsi előadása előtt egy nappal a Hunyadyt adták elő. A folyamatos működés valóban 1959. október 22-től létezik és igen lendületesen indult, sok énekessel, saját kórussal és zenekarral. Például A kisvárosi Lady Macbethet nem Budapesten, hanem Pécsett mutatták be először 1964-ben, amihez kellett akkoriban némi bátorság, mert a szerző Sosztakovicsnak igen meggyűlt miatta a baja a sztálini rendszerrel. Aztán volt leszálló ág, leépülés is, amikor csak négy, majd három énekese volt a tagozatnak.

A jelennek, a saját időszaknak pedig az a nagy eredménye – összegzett –, hogy sikerült az egyetemi növendékeivel új színt vinni a pécsi operaéletbe. Mert az operaigazgatónak az a dolga, hogy idomuljon, és szakmai alázattal megtalálja a legjobb lehetőségeket a külső körülményekhez.

A jubileumi gálán nemrég a 80 perc során a régi nagyok közül is voltak fellépők, valamint a fiatal tehetségek is színpadra léptek, az operairodalom legszebb áriáit megszólaltatva. Az operabemutató ugyancsak nem mindennapi újdonságokkal jelentkezett. Egyedülálló, hogy a Vihar után című Akutagava műből (Kurosawa Oscar-díjas filmje is ebből készült) a hét jelenetet más-más zeneakadémiai zeneszerző szakos hallgató komponálta és zeneakadémista operaénekesek adták elő.

Végezetül az operaigazgató így összegzett: – Leszögezhetem, ez valódi érték lesz. Mert sok mindenre rámondjuk, hogy kultúra, holott igazából nem az, ami óriási veszélyeket rejt magában. Vagy miként ezt Maria Vargas Llosa fogalmazza meg Látványcivilizáció művében: „Kielégíthetetlen szórakozás igényünkhöz mérhető felelőtlenségünkkel kultúrából fövenyre építettünk várat, ami az első széllökésre összedőlhet.”