Mikor fut, operát hallgat Megyimorecz Ildikó

Az egyik Junior Prima díjas idén a pécsi operaénekesnő, Megyimorecz Ildikó lett, akit a múlt évben különdíjjal jutalmaztak a Marton Éva Nemzetközi Énekversenyen. Ugye milyen ismerős a neve? Az édesanyja, Megyimoreczné Schmidt Ildikó ugyanis több baranyai Virtuózok zongorista tanárnője, így Boros Misié is.

Ezt ne hagyja ki! Készülj velünk az ünnepekre! Készítsd el a legjobb recepteket!

– Mikor derül ki valakiről, hogy alkalmas a hangja a pályára?

– Én ugyan zongoristaként kezdtem, de már a zeneiskola elején jelezték a szüleimnek, hogy erős, magas, tiszta hangom van. Aztán 15 évesen fagott-tanár édesapám indíttatására kezdtem el intenzívebben énekelni. De még most is alakul a hangom, holott több mint tíz éve készülök erre a pályára. Napi 5–8 órát gyakorolok, de nagyon élvezem, mert azt csinálhatom, amit szeretek.

– Öt-nyolc órát gyakorol?

– Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy reggeltől estig skálázom. Benne van az is, hogy minden részletében kívülről ismerni akarom a kottát, emellett például németül, olaszul is tanulok, mert az operák többsége ezeken a nyelveken íródott.

– Mi adta a legnagyobb lökést?

– Leginkább az, hogy amikor klasszikus ének szakra jelentkeztem a Zeneakadémiára, Marton Éva osztályába vettek fel. Májusban pedig lediplomáztam, de úgy hiszem, tanulni fogok tovább életem végéig.

– Fagyit soha nem is ehet?

– És még jó néhány tiltott dolog van. Például az alkohol vagy a kávé sem ajánlott, mert kiszárít, koncert előtt a magvas dolgok ugyancsak ártalmasak, mert letapadnak a hangszálakra, de a szénsavas hideg üdítőket is kerülni kell.

– Igen fiatalon tagja már a Magyar Állami Operaháznak. Miben szerepel?

– Legutóbb a Rigolettóban énekeltem, de játszom majd a Carmenben, a Tannhäuserben és a Parsifalban is. Emellett rangos koncerteken is fellépek.

– Pécsett mikor hallhatjuk?

– A Pécsi Kodály Központban a Pannon Filharmonikusok közreműködésével többször énekeltem már, s még e hónapban hallhatnak a Művészeti Gimnáziumban is.

– Mi a nagy álma, a Milánói Scala, vagy a New York-i Metropolitan?

– Lépesről lépésre haladok. Most a Magyar Állami Operaházban énekelek, ez is része az álmomnak többek között.

– Ha hazajön, itthon van kedvenc helye?

– Nagyon szeretem a Tettyét, a Havihegyi templom környékét, oda mindig felfutok. Mert számomra az az igazi kikapcsolódás, ha futok, s közben operákat és opera­nyitányokat hallgatok.