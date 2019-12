Karácsonyi hangulatot varázsoltak a főtérre

Immár tizedszer rendez adventi programsorozatot a komlói önkormányzat a városháza előtti téren.

A város karácsonyfája tövében hangulatos ünnepi vásár és minden hétvégén ingyenes kulturális programok várják az érdeklődőket.

Az EccPecc zenekar gyerekműsorával rajtolt el az idei advent Komló főterén – több százan hallgatták az ünnepi programsorozat első fellépőjét. Aznap nyitott meg a karácsonyi vásár, amely az elkövetkezendő hetekben forralt bor és süteményillatú ünnepi hangulattal és díszkivilágítással várja az érdeklődőket. A szórakoztatóprogramok is folytatódnak: a következő hétvégeken, szombaton és vasárnap is élőzene lesz a téren.

– A karácsonyi programok idén is elsősorban a gyerekekről szólnak: fellépőként és közönségként is a kicsiké a főszerep.

Úgy állítottuk össze a naptárat, hogy minden család találhasson neki tetsző műsort a következő hetekben – hangsúlyozta Polics József, Komló polgármestere.

December 7-én, szombaton a Kodály Nagykórus és a Munkáskórus mellett a Gagarin iskola ötödikeseit hallgathatták az érdeklődők. Másnap, advent második vasárnapján a Pécsi Gospel Kórus és a Kodály iskola népzenészei álltak színpadra. A harmadik adventi hétvége szombatján a Hangoló zenés gyermekszínház Tél című mesejátékát láthatja a közönség, vasárnap a Staféta zenekar gyermekkoncertje érkezik.

A karácsony előtti hétvégén pénteken is lesz műsor, kedvezve a felnőtteknek is. A hétvége folyamán a Nagy László Gimnázium Csajogányok kórusa, a Főnix Kamarakórus és a Him Singers Énekegyüttes lesz az első fellépő szombat este, majd vasárnap egy újabb gyermekkoncerttel zárul a programsorozat a Pöttyös Bögre zenekar előadásában. A koncertek minden nap 17 órakor kezdődnek és ingyenesek.

Képünk illusztráció.