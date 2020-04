Képeskönyv, ami messzire viszi Komló jó hírét

A könyvek most felértékelődnek, az új baranyai kötődésű alkotásokra pedig különösen érdemes odafigyelni.

Egy ilyen mű Árgyelán Györgynek a tizedik fotóalbuma is, mely a múlt év végén jelent meg. Komló – Akkor és Most a címe, mely a föld feletti béke több évtizedet átölelő képeskönyve.

A fotóművésznek döntően Komlóról születtek korábbi kötetei, van kiadott albuma a 30 évvel ezelőtti Komlóról, a bányászatról, 1900 előtt készült archív fotókból válogatott a Komlón élő emberekről, megörökítette a város összes szobrát és a Mecsekjánosi templom történetét is.

A fotóművésznek Komlóról születtek korábbi kötetei is

A Komló – Akkor és Most napjaink kellemes szép helyeiről, utcáiról, tereiről, házairól szól, de azért előkerülnek 30 évvel ezelőtti emlékezetes pillanatok is. Egy ajánlókötet valójában, amiben a természeti, az ipari, kulturális értékek egyaránt megtalálhatók. A fotók az utóbbi 3 évben születtek, és 150 került be az összeállításba.

Rott József, aki az album szövegét fogalmazta, így összegez: „E képeskönyv készítésekor Árgyelán György törekvése a józan eltávolodás volt, a fények és árnyalatok független szolgálata. Most kevesebb arcot látunk, ünnepnapi, csendes utcákon járunk, árnyas udvarokra, szélkakasokra, kéményekre esik pillantásunk.”