Két új festménnyel is gazdagodott a Munkácsy-tárlat

Sajtótájékoztatón leplezték le a Munkácsy kiállítás két új festményét, amelyet a festő fiatalabb korában készített.

Míg az egyik inkább komikusabb hangvételű, addig a másikon a mester lelki válságát lehet érezni. A tájékoztatón felszólalt többek között Páva Zsolt, Pécs polgármestere, valamint Bajkai István, a Munkácsy Alapítvány kuratóriuma is.

Páva Zsolt beszédében elmondta, hogy sokat jelent a város számára ez a kiállítás, amely már most beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Hiszen a tárlat megnyitása óta, rengetegen kíváncsiak voltak hazánk egyik leghíresebb festőinek képeire.

Igaz a Zsolnay Kulturális Negyed M21 Galériája általában a kortárs képzőművészek kiállítóhelye, most azonban a 19. századi világhírű magyar festőzseni képeinek ad otthont november 10-éig.

A kiállítást szervezői ezzel a tárlattal tisztelegnek a 175 éve, 1844. február 24-én, született festőóriás előtt. A kiállított gyűjtemény Pákh Imre magyar–amerikai műgyűjtő kollekciójának része. Ez vitathatatlanul a legnagyobb anyagi értéket képviselő Munkácsy-magángyűjtemény, egyben a legátfogóbb is, ugyanis Munkácsy Mihály életművének szinte minden szakaszából őriz festményeket. Szerepel köztük az 1896-os Ásító inas is, amely a legismertebb magyar festmények egyike, reprezentálva az alkotó korai periódusát, majd pályaívét követve megjelennek a bibliai témájú művek, a szalonzsánerek és a késői melankolikus tájképek is.