Kibontakoztathatták zenei tehetségüket a pécsváradiak

Szakmai előadásokon, gyakorlati előadásokon és táborokban is részt vehetett a tizenöt fiatal fuvolista a Nemzeti Tehetség Program által támogatott projektben a pécsváradi zeneiskolában. Az élményközpontú eseményeken kívül a zenéléshez szükséges eszközökkel is gyarapodott az intézmény.

Lezárult a közelmúltban a Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI Zeneiskolai Intézményegységének „Zengő Együtthangzás” elnevezésű projektje. A több mint egy éven át tartó, színes programsorozatot a Nemzeti Tehetség Program támogatta 1 millió 300 ezer forinttal.

A projekt még 2019. szeptemberében indult, és a hetekben zárult le. Ez idő alatt 15 fuvolistanövendék élvezhette az elméleti, gyakorlati és szakmai előadásokat, beszélgetéseket. Részt vettek még márciusban egy budapesti tanulmányi kiránduláson, ahol többek között meghallgattak egy interaktív koncertet, és körbejárták a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet. A növendékeknek szerveztek egy rövid tábort is Bólyban, ahol a sok gyakorlás és próba mellett természetesen jutott idő a szórakozásra is.

A projekt keretében az intézmény vendégelőadóként fogadhatta Barth Istvánt, aki Liszt-díjas fuvolaművészként, hat évtized tapasztalatát magában hordozó pedagógusként, és hangszerkészítőként is átadhatta véleményét és tudását a pécsváradiaknak. Október 3-án, a zene világnapja alkalmából egy interaktív családi napot is szerveztek, ahol azon túl, hogy együtt muzsikálhatott a család, különböző hangszereket is készíthettek azok, akik elég kreativitást éreztek magukban.

Természetesen nemcsak felejthetetlen élményekkel gazdagodtak a résztvevők, hanem a zenéléshez szükséges eszközökkel is. A pályázati pénzből vásároltak többek között ajándéktárgyakat, kottaállványokat, valamint egy kisméretű fuvolát is, amely már a második növendéket segíti. Emellett a vírushelyzetben kimondottan hasznos fertőtlenítő spray-ket is sikerült beszerezniük.