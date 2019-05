Kihirdették a Nagy Fishing-tehetségkereső győzteseit

Kihirdették a 2019-es Nagy Fishing-tehetségkereső győzteseit.

A három legtöbb szavazatot szerző zenekar a DUCKSHELL (1288 lájk), a Heavenhike (1208) és a Cedar Knoll (1036) lett, számoltak be róla a Fishing on Orfű szervezői Facebook-oldalukon. A három fellépő szóló/duó produkció pedig Hó Márton, Nagy Betty & Kajli Lackó és Linoleum lett.

Az idei fesztivál június 19-én startol. A Fishing az idősebb korosztály számára is több érdekességet tartogathat. Először játszik Orfűn Földes László Hobo, aki egyből duplázik is: a nagyszínpadon Hé, Magyar Joe!, az erdőben pedig Hármas oltár című előadását láthatják. Itt egyébként régi zenésztársa, Tátrai Tibor is tart egy szerzői koncertet. Továbbá érkezik még a VHK, az Európa Kiadó, a Csík zenekar és az örökifjú Pál Utcai Fiúk is. Születésnapját jubileumi koncerttel ünnepli a Macskanadrág (25 éves) és a Prosectura (30 éves) is.