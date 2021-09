Kitüntették Nagy Sándort, az IH egykori vezetőjét

Közel negyven éven át meghatározó kulturális intézménye volt a városnak az Ifjúsági Ház, melyből a napokban „IH” irodaház lett. A nyugalmazott címzetes igazgatóját, a 80 éves Nagy Sándort augusztus 20-án a régió kulturális életének fejlesztéséért és több évtizedes értékmegőrzéséért a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével díjazták. Az IH-t alapító szakemberrel a régi időkről, a nyugdíjas évekről beszélgettünk.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony sunyít, a Corvinusra kenné jogszerűtlen kinevezési botrányát (videó)

– Meddig dolgozott az IH-ban?

– Bár a ház még épült, hogy felügyeljem és az igényeinknek megfelelően készüljön el, 1975. januárjában neveztek ki az igazgatójának. Az év augusztus 20-án adták át, és 2007. decemberéig vezettem az intézményt. Akkor még szó sem volt arról, hogy be kellene zárni, hiszen 24 különböző szakkör és stúdió működött, sok fiatal itt döbbent rá, hogy mit is akar csinálni az életben. Mindemellett 2011 decemberében az IH-t jelképesen is én zártam be.

– Megfordult itt szakkörvezetőként és előadóként például Lantos Ferenc vagy Bencsik István.

– Parti Nagy Lajos egyszer azt mondta, soha nem lett volna belőle író, ha nem jár ide az irodalmi körbe. Már ezért megérte. S hogy nekem a fellépők közül ki volt a csúcs? Nos Bill Haley zenekarának koncertje. Bár a dobos már 80 fölött volt, s úgy rakták föl a színpadra, mégis hihetetlen bulit csináltak.

– És a hazaiak?

– Hozzánk tartozott az 1976-ban nyitó Ifjúsági Park is a Balokány Ligetben. Omega, Metró, Illés, mindenki eljött, a Hobó Blues Band pedig itt mutatkozott be vidéken, több mint másfél ezer fizető néző előtt (ez volt itt 20 éven át a rekord). Földes Lacit az Országos Hanglemezgyártó Vállalatnál ismertem meg. Ott dolgozott, én a komolyzenei klubunknak mentem kiadás előtti lemezeket szerezni. Közben elmesélte, hogy Rolling Stones-könyvet ír, s egy hasonló együttest is összehozott. Rögtön meghívtam őket Pécsre.

– Jazzben és filmekben is ragyogó emlékek vannak az IH-ról.

– A fesztiválsátor a „Centrum-parkolóban” a mi találmányunk volt: a Molnár és a Benkó Dixieland hatalmas párbajokat vívott. Aztán jó tíz éven át mi adtuk az egyik fő helyszínt a Magyar Játékfilmszemlének.

– Bezárt az IH, a Pécsi Kulturális Központ átvette funkcióját. Nem volt javaslata a hasznosításra?

– Dehogynem! Én a középiskolások klubjának szántam, hiszen ők nem találkozhatnak akármilyen vendéglőkben. Ráadásul a legjobb helyen van, könnyen megközelíthető.

– Másfél évtizede nyugdíjas. Hogy telnek a pihenőévek?

– Mozgalmasan és továbbra is szervezéssel, a Magyar Népművelők Egyesülete baranyai szervezetének elnökeként. Hetven fölötti a tagság szívesen látogatunk művelődési házakat. Alapítója vagyok az IH Borklubnak, mely a kulturált borfogyasztást tűzte a zászlajára és a Vasutas Művelődési Házban találkozunk havonta. A pandémia után most indítjuk újra a klubéletet, szeptember 14-én találkozunk. No és a ház körül a kertet gondozgatom, valamint van Orfűn egy nyaralóm jókora területtel.