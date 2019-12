Madjarić Julianna Iboljka vehette át a Nemzetiségekért Díjat

Nomen est omen, vagyis a neve mintázza az egész életét.

Magyar faluban nőttem fel, az édesapám magyar volt, Borsos Sándornak hívták, de horvát felmenőim is akadnak szép számmal, az első férjemet pedig Madjarićnak nevezték, sajnos őt korán elvesztettem egy balesetben. Mindenesetre a horvátot én ugyancsak az anyanyelvemnek tartom.

Honnan ez a kapcsolatépítő akarat a két kultúra között?

Olyan közösségekben éltem, ahol erről szólt minden és nem szeretnék elengedni semmilyen értéket.

Ha három dolgot ki kellene emelni a két kultúrából, amit a legvégsőkig óvni, ápolni kell, akkor mi lenne az?

A gasztronómia, a népi kézművesség és a tánc. Nem véletlenül a kapcsolatteremtésnek pontosan ezek a fő irányai Komló testvérvárosával, Valpovóval. No, azért a zene, az ének is idetartozik negyedikként.

Még egy híján nyolcvan évesen is aktív horvát önkormányzati tag?

Van további két hasonló korú társam is, mert nincs kinek továbbadni a feladatokat. A fiatalok nagyon elfoglaltak, így csináljuk mi, amíg bírjuk.

Milyen gyakran jár haza Csúzára?

Minden hónapban. A fiam ott él az ősi családi házban, nemrégiben pedig újra elindult a vonat Pélmonostorra, így havonta meglátogatom őket. No és a rokonokat, a régi szomszédokat, meg időnként a temetőt is.

Ha már gasztronómia, hogy van a csúzai halételekkel?

Nagyon szeretem, és Sipőcz Árpád, a halászcsárda üzemeltetője egykor a diákom volt, így nagyobb társaságokkal gyakran felkeressük.

Van még nagy álom, amit szeretne megvalósítani a horvát–magyar kapcsolatokban?

Nem vagyok semmi újnak az elrontója, ha adódik valami, nyitott vagyok rá. De inkább csak arra figyelek, hogy ami már kialakult, az mindig előre fejlődjön.

Mi a hobbija, mit csinál szabadidejében?

Hobbinak talán nem nevezhető, de 79 évesen még hetente nekivágok egy 10–15 kilométeres túrának a környéken. Kétszer úszni is eljárok és szeretek utazni.

Komlón él három és fél évtizede

Madjarić Julianna Iboljka 1940-ben született Csúzán. Az általánost is ott és Vörösmarton járta ki. Pélmonostoron végezte a közgazdasági középiskolát, Eszéken a Pedagógiai Főiskolát történelem–földrajz szakon, majd Újvidéken egyetemi szinten is történelemtanár lett. Hercegszőlősön tanított 15 évig, aztán 1985-ben újra férjhez ment, Komlóra. A Kenderföldi iskolában tanított, később a Miroslav Krleza iskolában is, de ott horvátul. A komlói horvát önkormányzatnak éveken át az alelnöke volt és kezdettől ápolja, szervezi a Komló–Valpovo testvérvárosi kapcsolatokat. Fia, Stanko 59 éves.