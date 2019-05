Komlóra jönnek az amatőr színházi produkciók

Hamarosan kezdődik az ötödik, jubileumi amatőr színházi találkozó – tíz produkció került a versenyprogramba és színvonalas koncertek is várják majd a közönséget. A fesztivál valamennyi programja ingyenes, a nézők mától regisztrálhatnak a színházi előadásokra.

Két hét múlva kezdetét veszi a Kárpát-medencei magyar nyelvű amatőr színjátszás legjobbjait felvonultató seregszemle a Komlói Színházban – a Súgólyuk Egyesület és a város önkormányzata által szervezett idei, jubileumi, ötödik fesztivált május 30-a és június 2-a között tartják. A megmérettetésre ezúttal is a hazai és határokon túli magyar nyelvű, felnőtt, amatőr színjátszók jelentkezhettek – a 75 produkcióból tíz előadás került a versenyprogramba. Versenyzők az ország szinte valamennyi pontjáról érkeznek, és két határon túli produkciót is láthat majd a közönség. A szervezők idén is telt házra számítanak – az ingyenes előadások megtekintése regisztrációhoz kötött, a jelentkezéseket mától fogadják.

A Komlói Amatőr Színházi Találkozó lebonyolításához idén tízmillió forintot biztosít az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkársága, további kétmillió forintot pedig a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága.

Tavaly a programokat mintegy 4000 néző tekintette meg a helyszínen – a szervezők idén is hasonló érdeklődésre számítanak. A KASZT valamennyi programja ezúttal is mindenki számára ingyenes. A színházi előadásokon, szakmai beszélgetéseken kívül színvonalas kísérőprogramokkal is készülnek: a színház előtti nagyszínpadon neves sztárvendégekkel lép fel a Budapest Jazz Orchestra, és az első KASZT alkalmával hatalmas sikert aratott Feke Pál is visszatér Komlóra zenekarával. A kisszínpadon Varga Gábor jazzkoncertje várja a közönséget, június 1-jén, vasárnap, a 16 órai fesztiválzárást és díjkiosztót követően pedig a soproni Local Vintage Company ad koncertet.