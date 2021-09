Komoly szerepekben is megállja helyét a pécsi bohém bariton

Bognár Szabolcs operaénekes neve bizonyára nem cseng ismeretlenül a pécsieknek. A sokoldalú bariton évek óta játszik a Pécsi Nemzeti Színházban, idén azonban hivatalosan is a társulat tagja lett.

– Hogyan került kapcsolatba a színházzal?

– Már az egyetem alatt elkezdtem énekelni az énekkarban. Nagyon sokat tanultam a színpadi kiállásról, olyanokkal állhattam együtt a deszkákon, mint Gyimesi Kálmán. Később már szólószerepet is kaptam, első nagy feladatom Verdi Falstaffjában Ford megformálása volt.

– Most pedig már a társulat tagja.

– Igen, Lipics Zsolt igazgató úrral és Gulyás Dénes operaigazgatóval jutottunk erre a megállapodásra, melynek igazán örülök, megtiszteltetés a színházat képviselni. Osztom a vezetőség elképzelését a közönség felé való nyitást illetően: úgy vélem, a színház mindenkié kell, hogy lehessen.

– Az opera műfaja hogyan népszerűsíthető?

– Részt veszek például a Filharmónia Zeneszüret programján is, ahol Balásy Szabolccsal játszótér koncerteket adunk, itt az operaslágerek részleteit kortárs zenékkel együtt szólaltatjuk meg.

– Mit adhat a fiataloknak az opera világa?

– Magával ragadó dallamaik és történeteik óhatatlanul is hatnak az érzelemvilágra. Szemléletformálóak, így hatást gyakorolhatnak a mindennapi életükre, gondolkodásmódjukra. A legfontosabb, hogy megérintse őket, amit hallanak, s akkor biztosan maradandó élményt jelent számukra.

– Volt kedvenc színpadi szerepe?

– Nehéz egyet kiemelni, de igen kedves volt számomra Rossini Hamupipőke című gyermekoperájában Dandini szerepe. Ez a vidám, tréfás bohém alkat habitusában is közel áll hozzám, a derű és a jókedv nekem is fontos. Volt szerencsém azonban ennek szöges ellentettjét is eljátszani Verdi Machbetjének címszerepében, mely egy rendkívül drámai és komoly karakter.

– Milyen produkciókban hallhatjuk az idei évadban?

– Januárban mutatjuk be Puccini szerelmi operáját, a Bohéméletet, itt Marcellot, az érzelmes festőt szólaltatom meg. Énekelek továbbá a szeptember 17-i színházi erkélykoncerten is, valamint a tervek közt szereplő iskolai beavató színházi előadásokban is részt veszek majd.