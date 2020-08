Komor fesztiválozók: gőzgombóc és csirkepaprikás sem lesz

Sokan bizakodtak benne, hogy augusztusra és őszre meghirdetett zenei-, gasztro- és más fesztiválokat meg tudják rendezni a szervezők, ám a koronavírus átírta a terveket. A változás érzékenyen érinti a szervezőket, fesztiválozókat egyaránt.

A napokban bejelentették, marad a korábbi intézkedés, vagyis az 500 főnél nagyobb zenés-táncos rendezvényeket ezután sem lehet megtartani. A kormányzati illetékesek megítélése szerint, mint írták, bármilyen enyhítés kockázatot hordoz magában.

Az intézkedések egyik legnagyobb vesztese a Fishing on Orfű fesztivál szervezői lettek. Korábban júniusban tartották volna meg a zenei fesztivált, ám az akkori intézkedések miatt augusztusra tették át az időpontot. A kormány friss döntése és bejelentése után rögtön a közösségi oldalukon közölték a szervezők: az idei Fishing on Orfű elmarad. Mint írták, mivel két fontos bevételi forrásuk van, a belépőjegyek és a vendéglátás, így jelentős anyagi kieséssel számolnak. Emiatt egy önkéntes támogatási rendszert indítottak, itt a fesztiválozók dönthetnek arról, hogy lehetőségeikhez mérten a jegyeik értékének bizonyos százalékát nem kérik vissza, de természetesen aki kéri, annak a teljes jegyárat megtérítik.

Egy kisebb zenei fesztiválnak azért még örülhetnek a baranyaiak. Az augusztus 20–22-re meghirdetett Volt Van Lesz Rockfesztivál Komló főszervezője, Ratkó Lajos közölte, a fesztivált megtartják, ugyanis esetében nem egy nagy tömeget megmozgató fesztiválról van szó.

A kormány határozata több, sokak által kedvelt baranyai gasztrofesztivált is érintett. Így például a szeptember eleji bólyi Szüreti Csirkepaprikás-főző Fesztivál is elmarad, hasonlóképen döntöttek a Geresdlaki Gőzgombóc Fesztiválról is.

– A gőzgombóc főzőverseny csapatai, a fellépők, a szervezők már önmagában több száz embert tesznek ki, így kénytelenek voltunk lemondani fesztiválunkat

– mondta Habjánecz Tibor geresdlaki polgármester.

A baranyai városok közül Mohácson korábban már elmaradt a Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztivál, az Arató Ünnepség, a Dunamenti Halfesztivál, míg az augusztus 20-ai ünnepséget, a Mohácsi Csata Emlékünnepséget és a szeptember 5-i Sokac Babfőző Fesztivált megtartják. Siklóson az augusztus 15–16. között tartandó Várfesztivál nem marad el, míg a Eszencia Fesztivált lemondták.

Kozármisleny vezetősége úgy döntött, hogy biztonsági okokból a szeptember 12-i városnapi koncerteket lemondják, a családi ligetet és a szüreti felvonulást ugyanakkor megszervezik.