Koncerttel, kiállításokkal várja az egyház az érdeklődőket

A korábbi évekhez hasonlóan idén is október hónapban zajlanak országosan a Katolikus Kulturális Hetek, amelyhez a Pécsi Egyházmegye is ingyenes programokkal csatlakozik.

Tárlatvezetéssel vette kezdetét az egész hónapot átívelő rendezvénysorozat: Püspöki KincsTárban „P.A. Senser a barokk festő” című kiállítását tekinthették meg és ismerhették meg a képek kalandos történetét az érdeklődők. A Pécsi Egyházmegye tájékoztatása szerint a pécsi-eszéki festőművész, P.A. Senser műveiből összeállított kiállítás komoly művészettörténeti értéket képvisel, emellett a pécsiek számára is különös jelentőséggel bír, hiszen egy helybéli festő munkásságát ismerhetjük meg. A tárlaton megtekinthető festmények Szerbiából, Horvátországból és a Pécsi Egyházmegye különböző területeiről érkeztek, így most megismételhetetlen lehetőség kínálkozik a 15 ritkán látott alkotás megtekintésére.

A Katolikus Kulturális Hetek következő pécsi programjára október 17-én kerül sor: most szombaton 16 és 17 órai kezdettel Cella Trichora történeti bemutatással egybekötött látogatásán vehetnek részt az érdeklődők, a Székesegyház déli kapujánál. Mint ismeretes, a Cella Trichora, vagy háromkaréjos kápolna, a Székesegyház mellett elhelyezkedő sírkápolna. A 2014-es ásatások során bebizonyosodott az épület római kori eredete. Különlegességét adja, hogy a 8-9. században az épület falait újrafestették, tehát az épület még ekkor is állt, így ha etnikai kontinuitásról nem is beszélhetünk a népvándorlás századai alatt, vallási kontinuitásról igen. A sírkamrát bemutatja és a beszélgetést Tóth Zsolt régész vezeti – a programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami a Pécsi Egyházmegye honlapján megtehető.

Október 21-én Pálosan szép az élet címmel Pálos rendtörténeti kiállítás nyílik a Dóm téren. Az egyetlen magyar alapítású és máig létező, a világ több országában is megtelepedett férfi szerzetesrend tagjai, a pálosok, Boldog ­Özséb halálának 750. évfordulója alkalmából 2020-at emlékévnek nyilvánították. Az emlékév jelmondata: „Magyarország, közöm van hozzád!” Az utazó kiállítás október 22-től 28-ig tekinthető meg Pécsett. A püspöki palota előtt felállított busz minden nap 10 és 18 óra között ingyenesen látogatható. A tárlatot dr. Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó nyitja meg. (Kurátori tárlatvezetések: 10.22, 10.23, 10.24, 10 és 15 óra, Tárlatvezetés: 10.25, 10.26, 10.27, 10.28 10 és 15 óra)

Október 23-án 17 órai kezdettel Kajtár Edvárd, a székesegyház plébánosa liturgikus vezetés keretében mutatja be a Székesegyházat az érdeklődőknek. A tematikus séta alkalmával a programon résztvevők nem csupán művészettörténeti szempontból ismerhetik meg a bazilikát, hanem hangsúlyt kap a páratlanul gazdag keresztény szimbolika, illetve a templom egyes tereinek liturgikus funkciója is.

A rendkívül programgazdag rendezvénysorozat zárásaként október 28-án 18 órakor a Magtár Látogatóközpontban tartják a soron következő Szabadegyetemet, „Eucharisztia és etika” címmel. Elmélkedésre indító előadások várják az érdeklődőket, melynek keretei között Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó és vendége, dr. Papp Miklós parókus, teológiatanár osztják meg gondolataikat egymással és a megjelenő érdeklődőkkel.