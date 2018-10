Közeleg a Winterfest, érkezik a Boney M

Újra lesz Winterfest, immár a negyedik, tematikus rocknapokkal, ahol a legendás diszkósztárok közül fellép a Boney M együttes is. Trubics Zorán rocknaptárában azonban addig még találhatunk néhány különleges koncertet.

Ha azt mondom, Bahama Mama, Rivers of Babylon, Baby Hands Up, akkor több generációnak is beugrik, hogy ezeket a slágereket a hetvenes évek végén három földrészen (mert Ázsiában, Afrikában is tarolt a svéd diszkóformáció) énekelték együtt a Boney M együttessel. A legendás csapat tíz éve már megfordult Pécsett, de most a 4. Winterfesten december 21–30. között újra fellépnek az Expo Centerben. No, nem kilenc napos lesz a Trubics Zorán szervezte év végi rockfesztivál, de a négy tematikus nap ebben az időszakban hívja a közönséget csúcskoncertekre. Döntően az Expo Centerbe, de például a Neoton Familia közkedvelt előszilveszteri bulija ezúttal is a városi sportcsarnokban lesz.

Addig azonban jön még egy-két felvezető program. A gyerekeknek szól november 4-én vasárnap 16 órakor a POTE Aulában Halász Judit műsora, válogatott dalokból, miközben mini játszóház is várja a kicsiket.

Pár napra rá, november 9-én a Hooligans lép fel az E78-ban. A csapat évek óta nem volt Pécsett, miközben folyamatosan adtak ki új lemezeket. Itt a kaput 18 órakor nyitják és a The Minds pécsi zenekar a nyolcvanas, kilencvenes évek pop-rock slágereivel hangolja a közönséget.

Trubics Zorán egyébként a Neoton Famíliának országszerte szervez koncerteket, egy hete az Arénában léptek fel, a múlt hétvégén Kaposvárott volt telt házas estjük, november 16-án Pakson szerepelnek, és óriási az előzetes érdeklődés a Pécsi Winterfest részeként december 30-án a sportcsarnokban rendezett fellépésükre is. Természetesen most is hoznak meglepetésvendéget, és vadonatúj a műsoruk.

Ha pedig Winterfest, a negyedik alkalomra kikristályosodott, hogy mire igazán vevő a baranyai hallgatóság. Ennek megfelelően december 21-én Balkán Fesztivállal kezdődik a programsorozat, ahol ezúttal a szerb Miroslav Ilics, illetve a Zágrábban élő bosnyák Neda Ukradem a sztárvendégek, és a baranyai Dzsúz zenekar is zenél, valamint 18 órától mediterrán ételkülönlegességeket lehet kóstolni az Expo Centerben. Ugyanitt december 27-én jön a retró parti a már említett Boney M együttessel (Sheyla Bonnick-féle összeállításban), de önálló műsora lesz Szűcs Judithnak és Zoltán Erikának is, majd Dj Bogár diszkója zárja az estet. Másnap, december 28-án szintén az Expo Centerben a Budapest Bár hoz hat énekest, köztük Mező Misit, Franket, Tóth Verát. Helyszínt illetően tehát egyedül a Neoton koncert a Winterfesten a kakukktojás, mert az december 30-án a városi sportcsarnokban lesz.

A Trubics Zorán szervezésű koncertsorozat nem áll meg az év végén. Február elején jön az Alma zenekar, de az igazi nagy durranás 2019. április 13-án a városi sportcsarnokban a Madách Színház Macskák című rockmusical lesz.