Kulturális programokat visznek az Ormánságba

Magas minőségű kulturális programokat visznek el az Ormánsági Kultúrmisszió önkéntesei az ország egyik legszegényebb régiójába. Négy éve alakultak, Khaled-Abdo Szaida és férje önkéntes alapon kezdett neki a munkának, majd barátaik révén egyre szélesebb támogatói kör alakult ki.

– mesélte Khaled-Abdo Szaida, az Ormánsági Kultúrmisszió Egyesület elnöke. – Ez az adventi program hagyománnyá vált, ahogy a nyári családi rendezvényeink is a Szaporcai Cifraházban, de ezek mellett is számos programunk van. Együttműködünk a Csorba Győző Könyvtárral, ennek keretén belül tavaly a könyvtárbuszba interaktív kiállítást szerveztünk, ahol óvodás és kisiskolás csoportok nézhették meg a Mikulás személyes holmijait.

Az elnök hozzátette, hogy adományközvetítéssel is foglalkoznak, leginkább gyermekruhát gyűjtenek, de tavasszal, a kijárási korlátozás ideje alatt élelmiszercsomagot vittek a rászorulóknak. A gilvánfai Csupaszív Óvodában pedig egy hosszabb távú, közösségfejlesztő programot indítottak, amelynek keretében többek között drámajátékokat játszanak és kézműveskednek a gyermekkel. Igaz, a legtöbb program fókuszában a gyermekek állnak, de ugyanúgy szerveznek felnőtteknek is foglalkozásokat. Nemrég az ormánsági pedagógusoknak indítottak képzést az élményszerű digitális oktatás témájában. A házaspár köré gyűlt önkéntesekből álló csapat március óta egyesületi formában működik.

Sokat fejlődtek

Az egyesületnek tehát már olyan sok tagja van, és olyan széleskörű programokat szerveznek, hogy ezek koordinálása önkéntes alapon nem működik, szükség van arra, hogy legalább egy fizetett állást biztosítani tudjanak. A kultúrmisszió ezért kér segítséget, hogy aki teheti, támogassa őket akár kis összeggel is. Eddig is sok ember jelképes összegű felajánlásából tudták megszervezni működésüket, és most is reménykednek egy ilyen összefogásban.