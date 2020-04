Lemle Géza, aki útnak indította a megye népművelő fesztiváljait

Minden évben Lemle Géza Díjjal jutalmazza a Magyar Népművelők Egyesületének baranyai szervezete a kultúrházak, a közművelődés valamely kiemelkedő szakemberét. Ám Lemle Gézáról alig tudunk valamit, az interneten sincs róla ismertető.

Az író-népművelő, a kultúra jeles baranyai személyisége, színházak rendezője és darabok kritikusa (pl. a Dunántúli Naplóban jelentek meg írásai) ugyanis alig 43 évet élt, és már 1967-ben meghalt.

Hogy ki volt Lemle Géza, arról azért sikerült most néhány fontos és érdekes információt megtudni, mert az idei díjazott Harmat Béla, az Orfűi Társaskör Egyesület alapítója, Orfű nyugalmazott alpolgármestere Lemle Gézát személyesen is jól ismerte, és róla írta főiskolai diplomamunkáját.

„Régi, apró emlékek villannak föl bennem. Nem mint népművelési szakembert, hanem mint gimnáziumi osztálytársam, barátom édesapját ismertem. Nem is annyira arcára, mint csillogó szemére, mosolyára, nyugodt hangjára, ízes, szemléletes beszédére emlékszem. Aztán később az ismerős büszke örömével fedeztem fel cikkeit, tanulmányait népművelési szaklapokban, szociográfiai írásait a Jelenkorban ” – így összegzett róla Harmat Béla. Csorba Győző pedig így írt róla:

„Hitted hitted tetőtől talpig egy hit,

Örök kétely kínzottja én szokatlan heved gyakran sokalltam, s kívántalak torpanni néha cseppnyit,

Ám te az anyák nagyszerű szelíd – konok bizalmával szívedben csak ültetted a gyönyörű magvakat rendületlen…”

Falutanítói munkája során hétvégeken a környező településeken műsoros esteket szervezett, műkedvelő mozgalmat indított, kezdeményezésére színjátszó együttesek, népitánccsoportok alakultak. Megyei szintű kulturális vezetőként is erősen kötődött tíz évnyi pedagógiai és népművelői gyakorlati időszakához. 1957-től tanított a Kertvárosi Állami Általános Iskolában is, de tudni kell róla, hogy élete végéig párton kívüliként dolgozott. A Baranya Megyei Tanács művelődésügyi osztályán népművelési csoportvezető volt, aztán az osztály helyettes vezetője. A népművelési körzetek létrehozása nagyrészt az ő nevéhez kötődik (Baranyában 71 ilyen körzet volt, s négy-öt település tartozott egy körzetbe). Ő kezdeményezte a megyében a nagy népművelési rendezvényeket, melyek középpontba helyezték a történelmi, művészeti, természeti értékeinket és hagyományainkat. Ennek kiemelkedő eseménye a Baranyai Ünnepi Hetek lett, melynek történéseiről a Dunántúli Napló hasábjain rendszeresen beszámolt. Szervezője és irányítója volt a Baranyai Vasárnapoknak is, ahol egyre több országos hírű művész lépett fel, továbbá elindította Pécsett a Magyar Játékfilmszemlét és az országos kisplasztikai, valamint a kerámiai biennálékat. Létrehozta 1964-ben a mozgó művelődési házat, melynek köszönhetően három művelődési autó járta a régiót.

Íróként is aktív volt. Novellákat, elbeszéléseket, szociográfiákat írt, pályázatot nyert a Dunántúli Naplóban és a Jelenkorban is szépirodalmi munkáival, továbbá egy tv-játékát is bemutatták. Sokat tett a cigányok körében tapasztalható nagyfokú analfabétizmus felszámolásáért, maga is rengeteg írásoktatást vezetett. Kiadványt hozott létre Iskoláink, Nevelőink elnevezéssel (később Baranyai Művelődés) a megye művelődésügyével, helytörténetével, néprajzával foglalkozó tanulmányoknak, tudósításoknak.

Falutanítóból lett a megyei kultúra főszervezője

Lemle Géza Bonyhádon született 1924. április 10-én. Szülei kétéves korában elváltak, édesanyját a fiú 9 esztendősen vesztette el. Anyai nagyszülei nevelték fel Bátaszéken, vallásos légkörben. Kiváló eredménnyel végezte el az általánost, a polgári iskolát, majd a bajai állami tanítóképzőt. Itt tanév közben gazdag polgárok gyermekeinek instruálásával, nyáron fizikai munkával teremtette elő tanulmányai költségeit. 1941-ben néhány társával megalapította az Ifjúság című ifjúsági lapot azzal a céllal, hogy a diákságot komoly irodalmi művek olvasására buzdítsák. 18 évesen már a népi írók táborába sorolták. Végzős főiskolásként Marázán végezte a gyakorlati tanítást. Itt igazi falusi tanítóként halotti beszédet éppúgy írt, mint sírfeliratokat. Első munkahelyén, Goricán mindez kiegészült evangélikus kántori teendőkkel is. Ezt követően iskolaigazgató lett Királyegyházán, később pedig Szentlőrincen. 1952-től a megyei népművelés és művelődésügy területén megyei kulturális vezetőként tevékenykedett 1967-ben bekövetkezett haláláig.