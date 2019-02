Majdnem negyven programmal várták a látogatókat a térségben

Ismét a művelődési házaké volt a főszerep hazánkban és vele együtt Baranyában is, ugyanis február 15-én és 16-án már tizenharmadik alkalommal rendezték meg a Kultúrházak éjjel-nappal című programsorozatot.

Mindennap értéket adunk – ezzel a jelmondattal indult idén a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű országos rendezvénysorozat, amelyhez több Baranya megyei település is csatlakozott. A rendezvény legfontosabb feladata, megmutatni a közművelődési intézmények sokoldalúságát és a helyi társadalomban betöltött közösségépítő, fejlesztő szerepét.

A térségben közel negyven programot szerveztek a hétvégén, amelyből a pécsi művelődési intézmények is alaposan kivették részüket. A programok között volt retro kiállítás, amelyen a hatvanas és hetvenes évek használati tárgyait, viseletét, szórakoztató elektronikai eszközeit és játékait mutatták be a nosztalgiázni vágyóknak. De akadt LEGO és társasjáték délután is, amelyen gameboy-okkal, kvarc játékokkal és régi társasjátékokkal is megismerkedhettek a fiatalabb generáció tagjai is. Ezzel párhuzamosan az Egyedülálló Szülők Klubja több előadó segítségével, egy interaktív workshop keretében felhívta a szülők figyelmét az online tér veszélyeire.

A megyeszékhelyen kívül több vidéki helyszínen is színes volt a kulturális felhozatal. Az idei évben a mágocsi művelődési ház is csatlakozott az országos rendezvénysorozathoz, a kisvárosban elsősorban táncos és vetített színházi előadásokkal szórakoztatták az érdeklődőket, továbbá Stekly Zsuzsa Fohászaim című zománcműves munkáit is megnézhették a látogatók. Ezen felül a színjátszók is nyílt napot tartottak, miközben a könyvtár jelentős kínálatával is megismerkedhettek a könyvek szerelmesei.