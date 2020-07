Mánfai Petra nemcsak zongorázik, hanem fest és verseket is ír

A zene, az irodalom és a képzőművészet szoros kapcsolatban áll egymással – ezt vallja Mánfai Petra. Ezt nemrég megjelent könyvében is megmutatta, ahol a versek és a grafikák együtt segítik a megértést.

– Három művészeti ágat képvisel, hogyan egyezteti össze?

– Próbálom szétválasztani őket, főként az időbeosztás miatt, mert a zene nagyon sok gyakorlást igényel. Ezért vannak időszakok, amikor a zongorázás, az improvizáció kidolgozása kerül középpontba. Máskor a festészet és a színek köré csoportosítom a gondolataimat. Az elmélyültebb periódusokban a versírás a fő tevékenységem.

– Említette az improvizációt. Ez mit jelent a zenében?

– Klasszikus előadóművészi diplomát szereztem Münchenben, amely annyit jelent, hogy klasszikus zeneszerzők műveit tolmácsolom a saját és a korhoz illeszkedő elgondolás szerint. Viszont volt bennem egy olyan igény, hogy az adott pillanatban összegyűlt gondolataimat valahogy formába öntsem – ez az improvizáció. Ezekből a műveimből egyébként még Németországban CD is készült.

– A nemrég megjelent könyv is ott született meg?

– Igen, egy támogatásnak köszönhetően. Az alapját a fiatalabb koromban írt művek adták, ezek köré fűztem az újakat. A versek mellett grafikák is találhatók a könyvben, ez a kettő pedig jól kiegészíti egymást, segíti a megértést.

– Akár a zene is harmonizálhatna velük.

– Pontosan. Ez a három művészeti ág – a zene, az irodalom és a képzőművészet – kapcsolatban áll egymással, erre a tanulmányaim közben jöttem rá. Zongoráztam, közben képzőművészeti órákat látogattam, és verseket írtam. A próbálkozásaim közben éreztem rá, hogyan lehet ezeket kombinálni.

– A gyakorlatban ez hogyan valósul meg?

– A könyv is ezt példázza, de zenével összekötött kiállításokat is szoktam tartani. A zongora nemcsak hangulatot ad az estnek, hanem így a koncertlátogatáshoz is kedvet kapnak azok, akik inkább a vizuális művészetekhez vonzódnak.

– Mik a további célok?

– A tudományos hátterét vizsgálnám a művészeti ágak kötelékének. A vírushelyzet alatt ez háttérbe szorult, hiszen találkozni sem tudtam senkivel, és a könyvtár is zárva volt, most viszont belelendülök a kutatásba.