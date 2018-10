Már az ókori lakomaterem alapja is kirajzolódott

Az elmúlt hetekben Nagyharsány határában a régészek egy újabb mozaikdíszes termét tárták fel annak a luxusvillának, amely a késő császárkorban Valerius Dalmatius helytartóé volt.

Hazánk területén Nagyharsány mellett található az egyetlen olyan ismert lelőhely, ahol egy késő római luxuskategóriájú, a birodalmi elithez köthető villa régészetileg kutatható. A Magyar Nemzeti Múzeum munkatársai és több hazai egyetem régészhallgatói a Seuso kutatási program keretében tavasszal és ősszel végzik itt a kutatásokat. A kutatók ezen a villán keresztül vonhatnak le következtetéseket arról, hogy milyen körülmények között élt a kor elitje, amelyhez egykor Seuso is tartozhatott. Az épületegyüttes tulajdonosa a negyedik század végén, ötödik század elején Valerius Dalmatius helytartó volt.

Óriási területen helyezkedett el

– Tavasszal a villa üvegmozaikokkal díszített, fűthető téli lakomatermében dolgoztunk.

A villagazdaság központi épülete megközelítőleg két futballpálya-nagyságú lehetett, a díszes lakoma- és fogadóterem pedig egymagában 180 négyzetméter alapterületű volt – mondta Mráv Zsolt régész.

Az idei év feladatául azt tűzték ki a régészek, hogy megismerjék a lakomaterem bejárata előtti helyiséget, amelyről már a ’80-as évek ásatásaikor is került elő két különböző mintájú mozaikpadló.

– Folyosóra vagy oszlopsorra számítottunk, de az újonnan nyitott szelvények alapján most már biztosak vagyunk abban, hogy ez egy, a lakomateremnél keskenyebb, nagyjából 15 méter hosszúságú előcsarnok lehetett, amelyet szintén díszes, legalább hatféle geometrikus motívumból komponált mozaikpadló borított – mondta Mráv Zsolt.

A Rigol eke több helyen feltörte a mozaikpadlót

A régész a szelvényekben látszó hosszú, párhuzamos sávokat mutatva azt is elmondta, hogy az 1974-ben a szőlőtelepítést megelőző talajmunka eredménye, amelyet a Rigol eke kései okoztak. Az egykori ép padlót az ekekések összetörték és kiforgatták a helyükről, így ezekben a sávokban függőlegesen helyezkedtek el a mozaiktöredékek, a terület feltárása így most többszörös munkát igényelt.

Az ásatáson több olyan római kori luxusüveg töredéke is előkerült, amit egykor a lakomákon használtak. Ezek és a mozaikok is kifejezték a villa tulajdonosának a római társadalomban elfoglalt kiemelkedő helyét, gazdagságát és műveltségét is.

Később is használhatták a hatalmas épületet

– Alig van olyan töredék, amely ugyanahhoz az üvegedényhez tartozna. Nagy formagazdaságú és változatosan díszített luxus üvegedényekből összeállított készletet használt egykor a villa tulajdonosa. A villa elhagyása után az összetört üvegedények töredékei a mozaikpadlóra szórva a helyszínen maradtak. Némelyikük nagy hő hatására megolvadt, talán azokba az alkalmilag rakott tűzhelyekbe kerültek, amelyet már a népvándorlás kor népei raktak a mozaikpadlókra – mesélte a régész. Az elmúlt hetekben végzett munka során egy szétszántott éremkincs darabjai is előkerültek, amelyek a harmadik-negyedik század fordulóján vert érmékből állnak.

A központi épület és a villa teljes feltárásához még több ásatási szezonra való munka maradt, hiszen a központi épület mellett még számtalan egyéb szerepet betöltő épület is állt.

Fürdő is tartozott egykor a villához A Magyar Nemzeti Múzeum már a ’60-as és a ’80-as években is végzett itt kutatásokat. 1959-től ismert ugyanis, hogy itt – közvetlenül a Szársomlyó lábánál – egy jelentős épületet rejt a föld. A régészek Fülep Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum akkori főigazgatójának vezetésével 1963-ig fel is tárták a villa fürdőjét, amely hideg-, langyos- és melegvizes termeket, valamint egy nagyobb kerek medencét is tartalmazott. 1974-ben további mozaikok kerültek elő egy mélyszántáskor, amely ugyan sok kárt okozott, de egyben azt is megmutatta, hogy ennek az épületnek csodás mozaikpadlóval ékes termei is voltak.

Fülep Ferenc 1982-ben és 1983-ban még két ásatási szezont dolgozott itt, amelynek során a díszes terem belső részeit kutatták és nagyszámú mozaiktöredéket gyűjtöttek innen.