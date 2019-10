Masszív oszlopokat kapott a Harmadik Színház új évadja

„Ha 10 millió forint összejön a tao-pénzek pótlására kiírt 22 központi pályázatból, akkor fennmaradhatunk!” – mondta meglehetősen szkeptikusan Vincze János, a Harmadik Színház igazgatója a múlt évad végén. A pénz összejött, mi több, korábban nem tervezett bemutatókkal is számolnak a Harmadikban.

– Érthető volt az elkeseredésünk, mert talán mi veszítettük a legtöbbet azzal, hogy eltörölték a cégek kultúrára is felajánlható tao-hozzájárulását – összegez Vincze János. – Ugyanis elvesztettük a saját jogon szerzett ilyen jellegű támogatást, a Moravetz Produkciókra érkező pénzeket, sőt, már a befogadott Szabadszínház magas nézettségének társasági adós hozadéka sem érvényesülhetett. Szerencsére a tao pótlására a nyáron megpályázható több témakörben is sikerült jelentős összegeket nyerni, így gyakorlatilag a 2017-es szinten kezdhetjük el az évadot – fogalmazott lapunknak a Harmadik Színház igazgatója.

Megtudtuk azt is, ebben a formában a pályázati forrásokat mind bekalkulálva 60-70 millió forint központi támogatás érkezik, a várostól viszont semmi. Az épületet ingyen használhatja a Harmadik Színház, de a rezsit, a béreket ebből a keretből és a jegybevételekből kell kigazdálkodni, ami a közelgő ünnep, a Pécsi Harmadik Színház fennállásának 25. évfordulója alkalmából nem túl bíztató jövőkép. Az viszont jó hír, hogy az önkormányzat 2017-es támogatásából már csupán 2,5 millió forint hiányzik, aminek a kifizetését még erre az évre ígérték.

Hogy mit jelent az a bizonyos 2017-es szint napjainkban? A Harmadik Színház augusztus végén már bérletet tudott hirdetni, és ebben három új bemutató is szerepel. Ily módon végre bemutathatják Sarkadi Imre Oszlopos Simeonját, Szakonyi Károlytól az Adáshibát (mindkettő Vincze János rendezése), és lesz iskolaszínház is, László Csaba rendezésében és főszereplésével, E-Tickett – interaktív élet-belépő jegy címmel. Emellett országszerte népszerű darabok érkeznek a befogadó színházi csomagban. Jön a Három nővér Vidnyánszky Attila rendezésében (Beregszászi Magyar Nemzeti Színház), a napokban lehetett látni (október 9-én) A piszkosak című sajátos Rejtő Jenő adaptációt Scherer Péter rendezésében, a Nézőművészeti Kft. és a budapesti Karinthy Színház előadásában. Ha pedig Sarkadi, látható lesz egy másik műve is, befejezetlen írásából született a Kőműves Kelemen rock­musical, ami most a veszprémi Pannon Várszínház játékában látható. Emellett Aradról, a testvérvárosból egy többszörös díjnyertes darab érkezik, a Rosencrantz és Guildenstern. Természetesen ismét hoz egy új gyermekszínjátékot (A molnár kutyája) Écsi Gyöngyi is a Felvidékről.

Továbbá műsoron marad A szent család, a Bányavirág, a Piszkavas, a Komámasszony, hol a stukker? a Kulcskeresők, az Előttem az élet, a Klamm háborúja, a Bors néni, a Csibész Csabi, s mindezekre két bérletet is meghirdettek.