Matisa András a Nihil Chips rejtekében felélesztette a Peet zenekart

Meglepően érett zenével mutatkozott be a Sétatér Fesztiválon az újjáalakult siklósi Peet zenekar. A frontember Matisa Andrást kérdeztük a múltról, jövőről.

– Gyerekfejjel már rock koncertekről, színpadi szereplésről álmodozott?

– Mindig énekesnek készültem, 12 éves koromtól tanultam gitározni is. Két évig csellóztam, ám nem fogott meg és abbahagytam. A könnyűzenében mindig magamat képeztem.

– Milyen zene indította el a rockban?

– Elsőként a Pearl Jamet említeném, de a Nirvanát, az Alice in Chainst is kiemelhetném, no meg Robert Frippet és a King Crimsont. Könnyűzenében azonban mindenevő vagyok, például a jazzgitáros Pat Methenyt ugyancsak kedvelem.

– Pécsi szál nincs is az életében?

– Dehogynem! A Gyurma­klubban kezdtem énekesként az ezredforduló előtt. Aztán 2000-ben megalapítottuk a Peetet, az első komolyabb zenekaromat, mely amolyan se veled, se nélküled kapcsolatban van jelen állandóan az életemben.

– A Peet milyen stílusban kezdett?

– Nagyon erős volt az elektronikus hatás. Az a társaság hat évig futott, aztán néhány év szünet után újra feltámasztottuk, ebből született a harmadik lemezünk, a Narancsvidék, de személyes okokból ismét befejeztük és ötéves csend következett. Két esztendeje viszont megint életre hívtuk Ádám László basszusgitárossal, újrahangszerelve a Narancsvidéket. Civilben mind dolgozunk, ő például festőként szabadúszó, Czinder Attila, a dobosunk szakács, Szira János, a szólógitáros pedig pedagógus. Jómagam énekes ritmusgitárosként hétköznapokon a vállalkozásommal intézményeket takarítok. Azért van már néhány új dalunk is, most a fúziós és az instrumentális rockot elegyítjük.

– Mi volt még az idők folyamán a Peet mellett?

– Ha mindent sorra veszek: New Age, Gyurmaklub, Spleen, Flood, Memorys Garden, Mindigmás, Peet, Nihil Chips.

– Apropó Nihil Chips, létezik még ez a banda?

– Talán a legaktívabb formációnk, s a társaság is ugyanaz mint az új Peetben. Szórakoztató zenét adunk elő, feldolgozásokat, slágereket. A Peet viszont a saját gyermekünk, saját számokkal.

– Mi a Peet új iránya?

– Jön az új lemez. Írtunk már négy-öt számot és talán év végére összeáll egy EP, amivel újra pozicionáljuk magunkat.