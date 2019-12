Még finomabb lesz a Desszert

Mi a közös pont az alábbi elnevezéseket illetően: Desszert, Babzsák, Csigaház, No# Babel? Nos, a klasszikus zenét kedvelő sokgyermekes családok vélhetően rögtön rávágják, ez a baranyai általános iskolások és gimisek komolyzenei választéka, valamint ehhez társul egy több állomásos vidéki koncertsorozat is.

Kezdjük a Desszerttel, mert ezúttal különösen ízes falatokat ígér: most lett 10 éves a Filharmónia Magyarország gyermekkoncert-sorozata. A születésnap alkalmából pedig decembertől az elmúlt évek legjobbjait hallhatják majd a kicsik és a nagyok – tudtuk meg Szamosi Szabolcstól, a Filharmónia igazgatójától.

Változik a megszokott helyszín is, a Palatinus Bartók terméből a Püspöki Magtár Látogatóközpontba költözik a program és a társszervezője a Pécsi Egyházmegye lesz. Megkérdeztük, hogy mi tartja a műsorban ennyi év óta dr. Lakner Tamást, a Szélkiáltó frontemberét, a PTE Művészeti Karának egykori dékánját. Nos, a művész rendkívül fontosnak tartja, hogy a gyerekek élvezzék az élő zenei koncerteket, az egyetemi szintű pedagógiai és zenei ismerete és a Szélkiáltó-koncertek tapasztalatai pedig igen jól kamatoztathatók a Desszerten.

Hogy mi lesz az ünnepi csomagban? Az első előadáson december 22-én Liszt Ferenc Karácsonyfa című sorozatát (Régi karácsonyi ének, a Három királyok indulója, A fa gyertyácskái, a Harangjáték, a Bölcsődal, a Pásztorok a bölcsőnél és a Betlehemes is elhangzik) játssza Hodozsó György zongoraművész. Aztán február 2-án farsangi dzsesszmulatságra várják a kicsiket. Március 8-án a Pécsi Szimfonietta előadásában királyi zenékről és királyi zenészekről kaphat képet a közönség, a barokktól a kortárs muzsikáig. A Philharmonic Brass előadásán április 19-én pedig kiderül, hogy például Mozart, Csajkovszkij és Erkel is írt olyan indulókat, amelyekre nem csak katonák vonulnak, de gyerekek is, valamint esküvőkön, sőt olyan filmekben is találkozhatunk, mint a Csillagok háborúja.

A Filharmónia Magyarországnak emellett van egy ifjúsági bérletsorozata is, amely Baranyában Szigetvártól Sellyén át Mohácsig 21 településre visz komolyzenei koncerteket. A tanév során ily módon 15 ezer gyereknek zenél a Harmónia Vonósnégyes, a Pécsi Szimfonietta és a Pannon Gyermekkar.

Szólni kell még egy idén indult országos programsorozatról is, amely a cirkuszitól a színházi előadásokon át a komolyzenei hangversenyekig ágazik több irányba. Az úgynevezett Lázár Ervin-program komolyzenei blokkjából a Filharmónia is részt vállal, évfolyamonként nyújt általános iskolásoknak lehetőséget, hogy eljussanak kiemelkedő hangversenyekre.