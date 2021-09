Meghódíthatja akár még Amerikát is Varga Nadin

A közkedvelt „Kis kece lányom” kezdetű dalra készített feldolgozást zongorára a geresdlaki Varga Nadin, amivel egy atlantai versenyen, ahol 21 ország képviseltette magát, első díjat kapott.

A Covid előtt keveset hallottunk az otthontanulásról, holott a geresdlaki fiatal zenei tehetség, Varga Nadin már évek óta így tanulta a zeneszerzést egy budapesti tanártól.

A geresdlaki lány már kisgyerekként érdeklődni kezdett a zene iránt. A hegedűt egy csehszlovák rajzfilmnek, A kistücsök és barátainak köszönhetően kedvelte meg, de az is inspiráló volt, amikor megnézett egy részletet a Valahol Európában című színdarabból, melyben a gyerekek énekeltek – akkor döntötte el, hogy ezt a pályát választja.

A kitartása (egy éven keresztül nyüstölte szüleit) eredményre vezetett, és el is indította ezen a pályán. Varga Nadin Geresdlakon végezte az általános iskolát, ahol mindvégig színjeles volt, közben hároméves korában elkezdett hegedülni, majd hét­évesen fél évig zongorázott. A zenetanulást Mohácson kezdte, ám a hegedűtanárnője Székesfehérvárra költözött. A szülők nem adták fel a lányuk tanítását, követték a tanárt, elköltöztek Geresdlakról, de a nagyvárosi nyüzsgés, forgatag sok volt az édesanyának, így visszatértek a faluba. A költözés miatt a továbbiakban csak a hegedűt tudta folytatni. Az általános iskola hatodik osztályában kezdett újra zongorázni. Pár hónapra rá, mindenki meglepetésére, regionális zongoraversenyt nyert.

– Rádöbbentem, inkább zongora felé szeretnék menni, és nem sokra rá jött zeneszerzés is. Galambos Zoltán budapesti tanárra a Facebookon találtunk, ő online is vállalt diákokat. Akkor hatodikos voltam – mosolyogva tette hozzá Varga Nadin.

A szülei a Facebookon vették észre a Szokolay InspirArt Zeneszerző Pályázatot is, ahová egy saját zenei szerzeménnyel, a Verkli című zongoraművel pályázott, amit a Spicces matróz tánca inspirált. A siker megint nem maradt el.

– Ezen a verseny még egyszer indultam, akkor már a nagyobb korcsoportban. A többi kamaramű inkább klasszikus jellegű volt, én egy kis ­dzsesszt is belevittem, amit nehéz volt összehasonlítani a többi versenydarabbal. Valószínű annyira megragadta a zsűrit, hogy különdíjjal jutalmaztak – mondta.

Varga Nadin a székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnáziumban mélyíti tudását. Több ösztöndíjat is kapott már, de a MOL Alapítvány tehetségtámogató projektjében is részt vett, amire idén is pályázik. Az idei évben két nagyobb versenyen indult, ám az egyikről még nem árulhatott el semmit, mivel titoktartási nyilatkozatot írattak alá szüleivel. A másikról annyit tudtunk meg, hogy egy atlantai nemzetközi versenyen, ahol 21 ország zenei tehetségei vettek részt, első díjat kapott népdal-kategóriában. A Kis kece lányom kezdetű népdalt dolgozta fel és adta elő zongorán, ami elnyerte a 18 tagú zsűri tetszését. Decemberben külön meghívást kapott egy másik atlantai versenyre, ahol már zeneszerzőként indul, és ha újra sikeres lesz, jövőre akár felléphet Amerikában.