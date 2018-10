Megint nagyot dobott a Bóbita Bábszínház

A Bóbita Bábszínházba mi akkor is elmegyünk, ha az adott előadás alapjául szolgáló mesét kívülről tudjuk – mert a színpadra álmodás mindig, de tényleg mindig tartogat meglepetéseket.

A Lúdas Matyi ebből a szempontból tökéletesen illik a már megszokott és megszeretett sorba: bátran értelmez át, vagányan szedi szálakra a közismert történetfonalat, s nem utolsó sorban olyan látványvilágot mozgat (néha szó szerint mozgat!), hogy azért már önmagában kijár az elismerő fejbólintás.

De kanyarodjunk vissza a történethez! Azt egyfelől mindannyian ismerjük jól (ludak, Döbrögi, háromszor veri ezt kenden vissza, és így tovább), másfelől viszont – ne féljünk kimondani – embert nem ismerünk, aki azt mondaná, hogy ez a kedvenc meséje. Talán azért, mert sok meglepetés nincs benne, teljesen egyszerű bosszútörténetről van szó, amely ráadásul a túlzás bűnébe is esik, ennélfogva a szimpátiánk is akadozhat. A Bóbita előadása is pontosan érezte ezt a belső feszültséget, s roppant elegánsan meg is oldotta, úgy hogy az emiatti esetleges rossz érzésünket egy pillanat alatt le is radírozta. S ahogy írtuk is, igazából pont emiatt szeretünk odajárni: mert megint meg vagyunk lepve. S ez így pont jó.

