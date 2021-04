Megújult kiállítások várják majd a látogatókat a Janus Pannonius Múzeumban

A járványügyi szabályozások értelmében a Janus Pannonius Múzeum kiállítóterei is zárva tartanak, a színfalak mögött azonban a munka tovább folyik.

Ahogy dr. Csornay Boldizsár igazgatótól megtudtuk, a múzeum igazából csak félig zárt be, hiszen vannak olyan feladatok, amelyeket most is kötelező elvégezni. Ilyen például az M6-os autópálya építéséhez kötődő régészeti feltárás, ami igen nagy munka.

– A feltáráshoz kötődően sok munkatárs házon belül dolgozik – emelte ki dr. Csornay Boldizsár. – A teremőröknek természetesen most nem kell ügyelniük a látogatókra, így őket átvezényeltük, a feladatuk a régészeti leletek tisztítása, szortírozása.

Eközben persze van idő a múzeumi raktárak rendezésére és az online felületek rendbetételére is, és ami a legfontosabb, gőzerővel készülnek a nyitásra. Ahogy az igazgató elmondta, az állandó kiállítások mellett megújult időszaki tárlatok várják majd a látogatókat. Ezek közé tartozik a Málenkij-robot-kiállítás, amelyet a pandémia idején állítottak fel. A vendégek még nem láthatták, de a nyitás után ezt is megtekinthetik majd. A múzeumban egyébként a látogatottságot tekintve bizakodóak a tavalyi tapasztalatok alapján.

– Amikor az elmúlt évben nyáron ismét kinyithattunk, meglepően sok vendég érkezett – emlékezett vissza az igazgató. – Egész évre vetítve természetesen csökkent a látogatószám, de időarányosan jobb teljesítménye volt a múzeumnak, mint az azt megelőző esztendőben. A nagy érdeklődésnek az lehetett az oka, hogy akik nem tudtak elutazni, azok a helyi érdekességeket tekintették meg.