Megyei érték lehet a Tenkes kapitánya

A Vince-nap és a Tenkes kapitánya kultusza is siklósi érték lett a közelmúltban, illetve a megyei értékek közé is beajánlotta a város.

A Riegl Gábor polgármester kezdeményezésére újjáalakult települési értéktár bizottság (tagjai Haraszti Attila, Balázs Csaba és Mojzes Tamás) idén ősszel kezdte meg a korábban nem nevesített siklósi értékek feltérképezését, illetve beazonosítását. Az elmúlt időszakban több alkalommal is ülésezett grémium arról döntött, hogy újabb két helyi értéket ajánl a megyei értéktárba.

Első körben – még 2014 tavaszán – a siklósi vár, Malkocs Bej dzsámija, a Siklósi Római Katolikus plébániatemplom, a református templom, a siklósi szerb-ortodox templom – mint épített örökségek kerültek be a helyi értéktárba, amelyeket a bizottság előterjesztett a megyei értéktárba is. Most pedig a komoly hagyományokkal bíró siklósi Vince-nap közösségteremtő tradícióját, és a Tenkes kapitánya kultuszát ajánlotta a megyei értékek közé a testület. A települési értéktár bizottság által javasolt helyi értékeket a városi képviselő-testület egyhangúan támogatta. .