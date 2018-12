Mennyit ért egy nő száz évvel ezelőtt?

Volt egy kis félelem bennem a magyarországi monodráma előadások ismeretében, hogy egy több mint 130 évvel ezelőtt született amerikai nő, Eleanor Roosevelt életregénye elég lesz-e Sólyom Katalin színésznőnek a baranyai, a pécsi közönség figyelmének felkeltésére, fenntartására.

Bár az illető hölgy az eddigi leghosszabb ideig, 12 éven át volt first lady az Egyesült Államokban, s jelentősen átalakítva tartalmat adott ennek a pozíciónak, de azért mindez mégis csak a múlt század közepén történt!

Nos, olyan ragyogóan sikerült a bemutató, hogy mindenkinek csak ajánlani tudom, aki csak teheti, menjen el és nézze meg ezt a 70–80 perces színművet. Mert nem csak egy különleges nőt, egy nőmozgalmi harcost, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának egyik megfogalmazóját ismerhetjük meg belőle, hanem a múlt század első felében a nők életének rengeteg fontos momentumát is. Például az akkori iskolák és a család szerepét, s kiderül az is, hogy a demokráciában cseperedő arisztokrata lány élete sem irigylésre méltó. Továbbá elgondolkodtató, hogy a tengerentúli felső tízezerben a múlt századelőn a hölgyek úgy éltek, mint napjaink átlag értelmiségi női.

Izgalmas korrajzot kapunk tehát, amin egy percig sem lehet unatkozni. Kell azért ehhez az is, hogy Sólyom Katalin nyolcvan évhez közeledve is hihetetlen energiával, kevés színpadi kellékkel, mégis igen hitelesen mutassa be Eleanort. Önmagáért beszél, hogy végig az volt az érzésem, a saját életét meséli el.

Másrészt napjainkban sajnos igen kevés ilyen kortárs színmű születik, amely után az embernek ennyi mindent újra kell értelmeznie magában.

