Messzire jutott a gitáros, 25 éves az Ostinato együttes

Az Ostinato tagjai úgy fogalmaznak, a zenéjük lelki fitnesz. Valójában igazi művészképzés zajlik itt 25 éve, kreativitásra nevelő örömzenélés. S hogy mivé válhat, az Ostinatóban az ember, arról az ország egyik legjobb jazzgitárosát, Komjáti Áront kérdeztük.

– Milyen szándékkal született az Ostinato zenekar?

– Magam is akkor voltam gimnazista a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnáziumban, amikor az igényes zenei műfajokat, a költészetet, az irodalmat crossover jelleggel ötvöző együttes létrejött diákokból és tanárokból. A tagok közül ma már van, aki neves előadóművész, ismert zenész, festőművész vagy színész, másoknak orvosként, tanárként, pszichológusként, építészként, jogászként ad örömöt a zene, a vers, a dal, mindaz, ami ebben a csapatban útnak indította. Legutóbb, a 20 éves találkozónkon a kórussal együtt 47-en voltunk a színpadon.

– Az ország egyik legjobb jazzgitárosának mit adott az Ostinato?

– Középiskolásként letettem a gitárt, befejeztem az addigi klasszikus zenei játékot. Ebben az együttesben viszont magamra találtam, hosszú idő után újra elővettem a hangszerem.

És ez olyan örömzenélés volt, ami azóta is tart. Mondhatni, kihozta mindenkiből a legjobbat és egy életre rögzült bennünk a kultúra iránti szeretet.

– Utoljára akkor találkoztunk, amikor hat évvel ezelőtt a Balázs Elemér Groupnak a gitárosa lett. Mik a fő csapásvonalak azóta Komjáti Áron életében?

– Továbbra is játszom a Groupban, és már a negyedik lemezünket vesszük föl, köztük akad Gramafon-díjas is. Emellett gitározom a Modern Art Orchestrában is, és mindkettőben igen jól érzem magam, eljutottam velük mindenfelé a nagyvilágban. Akadnak különböző saját formációim is, továbbá a második nagylemeze jelenik meg a Freakin’ Disco csapatunknak. Ez egy kicsit poposabb együttes, elektronikus hanghatásokkal. Emellett számos színházi darabnak írtam zenét és úgy néz ki, hogy a filmzenélésbe is belekóstolok.

– Milyen szintű színházi zenélésről van szó?

– Tavaly például a budapesti Katona József Színháznak dolgoztunk, de írtunk zenét korábban a székesfehérvári teátrumnak is alternatív színjátékokhoz.

– Az érettségi óta eltelt lassan csaknem másfél évtized. Ha újrakezdhetné ugyanezt és ugyanígy csinálná?

– Nem az a jó kifejezés, elégedett vagyok-e, mert álmaimban sem gondoltam, hogy ilyen jól alakul minden. Ha pedig visszamehetnék másfél évtizedet, éppen azért tenném szívesen, hogy ugyanezt az utat újra végigélvezhessem.

– Amikor a jazzgitáros nem zenél, akkor mivel foglalkozik?

– Kirándulunk a kedvesemmel és rengeteget járunk színházba, mert az zenétől függetlenül is nagy kedvencem lett. Továbbá focizni járok, ahol a jazz-zenészek a popos csapattal vívnak vidám meccseket.