Mi vár ránk ezen a hétvégén? Gigantikus koncertözön helyi erőkkel

Tömött sorokban vonulnak majd a zenészek szombaton a pécsi belvárosban. Rendhagyó buliajánlók következik.

Kegyetlenül nagy vállalás lenne a részünkről, ha a 118 pécsi, a négy liverpooli együttes fellépésének és a számos éjszakai partynak akár a negyedét is ajánlani szeretnénk a hétvégi Made in Pécs fesztiválon. De nézzük, mitől is lesz érdekes az előttünk álló hétvége.

Amint arról már beszámoltunk, január 6-án, szombaton rendezik meg a 3. Made in Pécs Fesztivált, melynek keretében hat belvárosi klubban délelőtt 10 órától késő estig zajlanak a 20 perces koncertek. Sőt a buli már elkezdődik egy nappal korábban, hiszen a Punnany Massif különleges sátras koncertjét egy Random Trip-fellépés is követi majd pénteken a Pécsi Estben. Ez utóbbi koncerttel a nemrég elhunyt Fábián Julira is emlékeznek a szervezők, hiszen az énekesnő számos pécsi Random Trip estén állt színpadon. A belépés ezért alapvetően ingyenes, de becsületkasszát helyeznek el a bejáratnál.

És hogy mi vár ránk szombaton?

Reggel tíztől kezdődnek a koncertek szokás szerint. A legelső idősávban idén is ismertebb arcok lépnek fel. Többek között Vince Aliz Liza, Rudán Joe és a Mongooz & the Magnet is zenél, de ha ránk hallgattok, akkor Szabadkikötőben indítjátok a napot, ahol Sárközy Papa, a 30Y billentyűse nem egyedül ad koncertet, hanem a Virtuózok című műsorban is szereplő Nagy Zoltán Ferenccel fognak pianínón játszani.

Napközben aztán tényleg majdnem az összes pécsi zenész színpadra áll. Megpróbálunk pár morzsát elszórni, hogy mely produkciókba lehet érdemes belenézni. A délelőtti/kora délutáni műsorsávokban is akadhatnak már innovatív megoldások. Ilyen lehet a kettőtől a Nappaliban a Szervezés alatt nevű hiphop duó, akik most debütálnak. A nevükkel máris kivívták a szimpátiánkat. Fél kettőkor a Made in Pécs Caféban a nap első liverpooli megfejtése, Joe Topping és Scott Poley játszik, ráadásul kellemes folkzenét egy kis blues-zal megszédítve.

Kettőkor kezd a Ti-Ti-Tában a 63 Gramm nevű zenekar, melynek a frontlánya garantáltan mindenkit elvarázsol nyers, karcos rockzenéjével. Aztán kettőkor egy nagyon nagy visszatérő, a Pegazus Csoport is színpadra lép a Nappaliban. Csak annyit mondhatunk, hogy csibészek lesznek és botrányközeliek. 16:40-től a Nem ajánlott nyomja, akik 2008 óta próbálnak Pécs szégyenfoltjává válni dühös punk zenéjükkel.

A Szabadkikötőben 18:50-től zenél Vidar Norheim, aki bár norvég születésű, ám szintén a liverpooli vonalat képviseli. A multi-instrumentalista zenészek mindig érdekes produkciót gyártanak, kíváncsian várjuk a hűvös elektro-pop produkciót. A Pécsi Estben velük egy időben garantáltan telt házat vonz majd a KubaLibre, a srácok a tömény 20 perces programban talán még jobbak, mint egy „rendes” koncerten.

Az esték aztán eléggé felpörögnek mindenhol: nem lesz könnyű választani, mert csupa jóságból lehet mazsolázni minden helyszínen. A Pécsi Estben a Grizzly Vibrations, és a Kaktus erősen ajánlott, no meg persze a liverpooli fesztiválzárás a Strange Collective-vel, akik psych és garage-ban utaznak.

Ha már témánál vagyunk, akkor a Trafikban a Psycho Mutants és a D.O.G. aláhúzandó a kis műsorfüzetben, míg a Nappaliban a hiphop kertvárosi nagykövetei, a Stereo Collective hallható késő este. Este sok helyszínen pedig hajnalig tartó bulival búcsúzik a pécsi zenészek ünnepe. Részletes programok, infók itt!

Képünkön a DiizPécsörz egy korábbi Made in Pécs fesztiválon a Pécsi Est Caféban. Fotó: Löffler Péter