Mohácson ismét kinyit a kertmozi

Hamarosan befejeződnek a felújítási munkálatok a mohácsi kertmoziban, ahol a hely különleges hangulatát megtartva musicaleket, koncerteket és vetítéseket is tartanak majd. A Kossuth Teátrum vezetőjét, Szomor Györgyöt kérdeztük a terveikről.

– Nemsokára ismét kinyílnak a mohácsi kertmozi kapui, előtte azonban kisebb ráncfelvarráson esik át a létesítmény.

– Nem egy mindent átfogó felújításról van szó. Szeretnénk megtartani azt a hangulatot, ami a régi kertmoziban volt, s amit megszoktak a mohácsiak. Magához a környezethez nem igazán nyúltunk, csupán a szükséges helyeken. Kijavítottuk, biztonságossá, némileg esztétikusabbá tettük itt-ott. A padokat olyan szempontból komfortosabbá tettük, hogy ezentúl csak háromszemélyesek lesznek. Tulajdonképpen használható állapotba kerül a szabadtéri színpad.

– Kinek a kezdeményezésére valósul meg a projekt?

– A színház kezdeményezésére vágtunk bele a projektbe. Ugyanis annak idején, mikor átvettük a mohácsi színház, illetve a mozi üzemeltetését, én mindenképpen szerettem volna, ha szabadtéri színpadon is meg tudnak majd valósulni bizonyos programjaink. Néhány évvel ezelőtt láttam először a helyszínt, azonnal megtetszett a környezet és éreztem, hogy egy jó hangulatú hely. El tudtam képzelni, hogy milyen lehetett itt annak idején moziba járni vagy beülni egy szabadtéri előadásra.

– Ekkor el is dőlt a kertmozi sorsa?

– Többekkel is tárgyalni kezdtünk arról, hogy üzemeltetni szeretnénk, mint szabadtéri színpadot. Pávkovics Gábor, Mohács polgármesterével, az önkormányzattal, a tankerülettel és magával a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskolával együttműködve valósul meg ez az álomprojekt. Szerencsések vagyunk, hiszen mindenben segítik az elképzeléseinket és messzemenőkig támogatnak minket. Ilyen jó együttműködésben és környezetben szívesen dolgozik az ember.

– Mikorra várható a felújítás befejezése?

– Július 31-én nyitjuk meg a szabadtéri színpadot, méghozzá nem mással, mint a Robin Hood című musical-előadással. Ekkor adjuk át hivatalosan egy szolid ünnepség keretében, és vesszük használatba először a színpadot, illetve remélhetőleg a nézőteret is.

– Milyen funkciói lesznek a szabadtéri színpadnak?

– Szeretnénk neki visszaadni a régi arculatát. Azt a fajta közösségi teret szeretnénk itt is megvalósítani, mint ami jelen van a Deák téren, a színházban, a Teátrum Caféban, vagy épp a teraszszínpadon. Az a célunk, hogy az emberek ismét szívesen járjanak oda, vegyék birtokba, érezzék magukat jól és otthon a mohácsiak. Mindehhez pedig megfelelő programokat is szeretnénk biztosítani, hiszen egy színpad akkor ér valamit, ha van mit látni a nézőtérről.

– Tehát konkrét jövőbeli tervek is akadnak. Milyen programok várhatóak a szabadtéri színpadon a nyár folyamán?

– Terv rengeteg van! Mindig nagyon nagy álmaim, terveim vannak, és azt gondolom, sok mindent meg tudtunk valósítani, amit elterveztünk. Ahogy említettem, elsőként a Robin Hood kerül bemutatásra a helyszínen. Ezt követően még egy előadásunk lesz, ami „Egy darabot a szívemből” Máté Péter – Cserháti Zsuzsa-emlékkoncert névre hallgató élő zenekaros nagyelőadás lesz. Olyan neves előadók lesznek a fellépők közt, mint Varga Miklós, Vastag Tamás, Janza Kata, Jónás Andrea, Csonka András.

– Mit kell tudni a Robin Hood- musicalről?

– Miklós Tiborral közösen írtuk ezt a darabot, aki sajnos már nem lehet köztünk. Más darabokban is működtünk együtt, mint szerzők, mint alkotótársak, de ez volt az első közös darabunk. Az eredeti szerep­osztáshoz képest is jelentős változások történtek, ugyanis Gesztesi Károly sem léphet már színpadra velünk. Többek között Kovács Áron, Hajdú Steve és Békefi Viktória lép színpadra. Élő zenés előadás lesz, amelyen a Westend Színház zenekara játszik majd. Nagyjából nyolcvanfős produkcióról beszélünk, nagy tánckarral és kaszkadőr csapattal. 2019 nyarán már bemutattuk Mohácson ezt a darabot, azóta is számtalanszor kérdezték, hogy mikor lesz legközelebb látható. Így hát úgy döntöttünk, ezzel az előadással nyitjuk meg a szabadtéri színpadot. Azt gondolom, a történethez hű helyszínen, a gesztenyefák tövében igazán hangulatos előadás vár ránk.

– Milyen formában fog működni, mint mozi?

– Tervben van, hogy visszaadjuk a régi funkcióját is, a szabadtéri kertmozit. Úgy készülünk, hogy szabadtéri mozivetítések is legyenek. Idén néhány előadás erejéig, jövőre pedig egész nyáron. A vetítések még szervezés alatt állnak, de előreláthatóan lesznek régi retró filmek, amelyek ma már a mozikban nem láthatók. Az is elképzelhető, hogy bemutatófilmeket is játszunk majd, azonban ezeknek az engedélyeztetése még tart. Egy biztos, az év minden szakában programokkal fogjuk várni az érdeklődőket, vagy színházi előadással, vagy koncerttel, vagy mozivetítéssel.

– Ismét szerelmek szövődhetnek a csillagos ég alatt, mint egykor, az idősebb generációk fiatalkorában.

– Ezeknek a helyeknek megvan a saját hangulatuk, s ez nincs másképp Mohácson sem. Valahol a falakon belül, ott az udvar részen ez a hangulat, ez a szellem még a mai napig is ott van. Bármikor betérek oda, mindig nagyon jó érzés kerít hatalmába. Azt gondolom ezt muszáj visszaadni a városnak, a fiatalokkal pedig megismertetni. A szülők számára is nagy könnyebbség, ha Mohácson megteremtjük annak a lehetőségét, hogy csupán néhány kilométerre kell elengedniük a gyerekeiket. Nem kell elutazni egy kertmozi vagy egy színházi élményért.

– Az élet a Deák téren sem áll meg. Milyen programok várhatóak?

– Következő hétvégén Alapi István, az Edda gitárosa lép fel egy interaktív gitáresttel. De retró diszkópartival is készülünk, akinek kedve van, táncolhat, aki a régi slágereket szereti, az hallgathatja, és talán olyan emberek is összegyűlnek nálunk, akik rég nem találkoztak egymással.